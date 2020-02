Un barbat da NFL in judecata dupa show-ul facut de Shakira si Jennifer Lopez la Super Bowl! Cere despagubiri de aproape 1 MILIARD de euro! Ce l-a scos din minti

Shakira si Jennifer Lopez au facut show la Super Bowl, insa un barbat a fost deranjat de prestatia artistelor.

Cele doua artiste au avut o interpretare la nivel inalt, la cel mai mare show din SUA si au aprins spiritele miilor de spectatori care se aflau pe stadion, dar si a milioanelor care le-au urmarit la televizor.

Nu toata lumea se pare ca a fost la fel de entuziasmata de prestatia celor doua cantarete si un om se declara dezgustat de ce a vazut. Dave Daubenmire, un activist crestin a anuntat ca va da in judecata NFL si cere 800.000 milioane de euro despagubiri pentru prejudiciul moral cauzat de spectacol.

Potrivit acestuia, show-ul a fost discriminatoriu fata de comunitatea crestina, din moment ce artistii au aparut cu putine haine pe ei si au facut dansuri si miscari provocatoare, pe care le-a numit "pornografice".

"Cred ca ar trebui sa mergem in istanta si sa prezentam acest lucru. Faptul ca am asistat la un asemenea lucru, ma impiedica sa ajung in regatul Cerurilor", a spus barbatul.

Dave este in cautarea unui avocat, dar nici nu se gandeste sa renunte la actionarea NFL in judecata.