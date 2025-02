Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs! Super Bowl LIX e în direct pe VOYO în această noapte de la 1:30

Hurts a încheiat meciul cu 307 yarzi aruncați, 70 rushing yarzi și nu mai puțin de 4 touchdown! Și totuși nu a fost de ajuns! Pentru a trece de Kansas City, Hurts și Eagles trebuie să joace aproape fără greșeală pentru că au în față echipa care domină fotbalul american. Duminică, în direct pe voyo.ro, Chiefs joacă al cincilea Super Bowl în șase ani, iar o victorie i-ar transforma în prima echipă care câștigă trei Super Bowl consecutiv. Nici măcar legendarul Tom Brady nu a reușit o asemenea performanță cu New England Patriots!

Duminică noapte de la 01.30, în direct pe voyo.ro din Caesar Superdome din New Orleans, cele două se întâlnesc din nou în cel mai important meci al Americii, iar Eagles caută răzbunarea. În urmă cu trei ani, Jalen Hurts a reușea una dintre cele mai bune prestații ale unui quarterback care pierde un Super Bowl.

Cine e vedeta în pauza Super Bowl 2025 (LIVE pe VOYO)

Running back-ul Saquon Barkley a venit anul trecut de la rivala de moarte New York Giants și într-un singur sezon a scris istorie în fotbalul american. Înainte de marele meci contra Chiefs, Barkley are 2.447 rushing yards (sezonul regulat și play-off) și mai are nevoie de 30 de yarzi duminică noaptea pentru a depăși un record istoric deținut de Terrell Davis. Și încă un amănunt. După sezon vieții, Barkely joacă meciul vieții chiar de ziua lui și este pregătit să intre în istorie ca primul jucător care reușește un touchdown într-un Super Bowl chiar de ziua lui de naștere.



Scena este pregătită, vedetele sunt gata să rescrie istoria, iar voyo.ro este aici pentru a vă oferi un spectacol de zile mari. Duminică noaptea, spectacolul de pe voyo.ro începe la 00.30 cu o emisiune-eveniment dedicată Super Bowl LIX. O oră mai târziu este programată confruntarea titanilor în marele meci Philadelphia Eagles – Kansas City Chiefs.

Și nu uitați! În pauză meciului din New Orleans aveți în direct pe voyo.ro celebrul Super Bowl LIX Half Time Show unde vedeta centrală va fi Kendrick Lamar, câștigător a 17 premii Grammy. Pentru Lamar este a doua apariție într-un spectacol din pauza unui Super Bowl după show-ul de excepție oferit în 2022 pe Stadionul SoFi din Los Angeles în compania unor simboluri pentru muzica americană - Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem și Mary J. Blige.