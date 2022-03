Cel mai tare fotbalist din istorie revine după ce și-a anunțat retragerea!

Superstarul fotbalului american Tom Brady şi-a anunţat duminică întoarcerea în NFL, la doar o lună şi jumătate după ce a afirmat că se retrage la 44 de ani, şi va juca sezonul viitor la Tampa Bay Buccaneers.

”În ultimele două luni, mi-am dat seama că locul meu este tot pe teren şi nu în tribune. Acea vreme va veni. Dar nu este acum”, a scris pe Twitter cel mai bun fundaş din istorie, de şapte ori câştigător al Super Bowl-ului.

”Îmi iubesc colegii de echipă şi îmi iubesc familia care mă susţine. Fără ei, nimic din toate acestea nu este posibil. Mă întorc pentru al 23-lea sezon în Tampa. Avem o treabă de terminat”, a spus Brady.

La începutul lunii februarie, Brady şi-a anunţat retragerea din activitate, subliiind că a avut o carieră palpitantă, ”cu mult peste imaginaţia mea şi plină de suişuri şi coborâşuri”.

Tom Brady are mai multe victorii în Super Bowl decât orice echipă din NFL, şase cu Patriots (2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019) şi una cu Buccaneers (2021), din zece prezenţe.

El este singurul jucător care a câştigat un Super Bowl în trei decenii diferite.

Brady şi-a petrecut primii 20 de ani ai carierei la New England Patriots, înainte de a se muta la Tampa Bay, cu un contract de doi ani, în martie 2020, în valoare de 50 de milioane de dolari.

