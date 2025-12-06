Weekend neplăcut pentru Cosmin Contra (49 de ani), în Qatar! Pe cât bine i-a mers, în primele sale opt partide la Al-Arabi, cu șapte victorii și un singur eșec, pe atât de prost a fost, astăzi, un meci în care echipa sa a fost de nerecunoscut.

În etapa a 8-a din cupă, Al-Arabi a dat de Al-Sailiya, în deplasare. Și, din păcate pentru „Guriță“, elevii săi au fost striviți! Gazdele s-au impus cu un categoric 3-0, la capătul unui meci în care echipa lui Contra a început prost, cu două goluri încasate în minutele 23 și 34, și nu s-a redresat nici după pauză. De fapt, reușita care a stabilit scorul final, de 3-0 pentru Al-Sailiya, a venit, în minutul 48, în debutul părții secunde.

Până la finalul lunii decembrie, Al-Arabi mai are doar două partide. Una în cupă cu Muaither (13 decembrie) și alta cu Al-Rayyan (27 decembrie) în campionat. Asta deoarece, în zona Golfului Persic, e în desfășurare FIFA Arab Cup 2025 (1-18 decembrie), o competiție de prestigiu la nivelul echipelor naționale, în care e angrenată și naționala Qatar-ului.

