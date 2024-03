De necrezut! Cine sunt idolii căpitanului de pe Anfield, Virgil van Dijk

Virgil van Dijk, căpitanul echipei Liverpool, a dezvăluit recent cum se inspiră din două legendele ale sportului, LeBron James din NBA Tom Brady din NFL, pentru a-și atinge potențialul maxim, atât pe terenul de fotbal, cât și în afara acestuia.

Van Dijk a făcut aceste declarații în contextul colaborării sale recente cu LeBron James pentru lansarea colecției de modă "LFC x LeBron".

Mesajul motivant primit de la superstarul baschetului american l-a încurajat să persevereze în căutarea excelenței pentru echipa sa, Liverpool. În mesajul transmis, James și-a exprimat încrederea în abilitățile lui Van Dijk de a realiza "lucruri uimitoare" și l-a îndemnat să "aspire la măreție" - o deviză care se regăsește și în documentarul lui James.

"Fraza aceea (Aspiră la măreție) pe care o folosește este perfectă și ar putea fi folosită pentru multe lucruri", a spus căpitanul echipei Liverpool, conform GOAL.

"Ne-am mai scris mesaje între noi. Pentru mine personal, cu siguranță încerc să urmez asta, pentru că vreau să ating cât mai mult posibil în viață și să obțin maximul din mine, din echipă și din poziția în care ne aflăm. Suntem într-un loc bun să facem asta și în acest sezon. Fiecare sezon este mereu o provocare, dar în acest sezon ne aflăm într-o situație specială.

"Mă uit la toți sportivii de top pentru că simt că toți au un rol important, fie ca model de urmat, fie pentru echipa și comunitatea lor, și sunt atât de multe lucruri de învățat. Sunt LeBron, [Novak] Djokovic, Roger Federer, Tom Brady - aș putea enumera atâția. Îmi place să ascult acești băieți și să învăț cum au gestionat fiind în vârf și cum au trecut prin momente dificile, dar și prin momente bune."

Prin adoptarea metodelor personalizate de recuperare, similar cu LeBron James, Van Dijk își propune să se pregătească optim pentru fiecare meci. "Aceste două părți sunt foarte importante. Fac recuperarea mea pentru a fi pregătit optim pentru următoarea provocare, mai ales când jucăm de trei ori pe săptămână. Lucrul acesta nu-l vede nimeni, dar este cheia succesului"

Privind către viitor, Van Dijk se simte pregătit pentru provocările care îl așteaptă și își propune să-și îmbunătățească performanța pentru a aduce succes echipei Liverpool. "Este mereu dificil, mereu intens", a spus el, referindu-se la meciurile cu rivalii de la Manchester United. "Dar de ce să nu ieșim pe teren și să ne bucurăm de joc, să ne jucăm jocul nostru și, sperăm, să trecem în runda următoare?"

