El este artistul care vrea sa le faca uitate pe Shakira si J. Lo! Cine va urca pe scena la Super Bowl 2021

A fost anuntat interpretul principal de la editia din 2021 a Super Bowl.

Cel care va incerca sa le faca uitate pe Shakira si Jennifer Lopez este The Weeknd, canadianul care s-a declarat onorat si extrem de fericit pentru aceasta oportunitate.

Anul 2021 se anunta neobisnuit pentru cel mai important eveniment sportiv din Statele Unite ale Americii in contextul pandemiei de coronavirus. Cel mai probabil, prezenta fanilor pe stadionul Raymond James din Florida va fi limitata la 20% din capacitatea arenei, spectatorii urmand a fi obligati sa poarte masti si sa pastreze distanta sociala.

Mai mult decat atat, Super Bowl ar putea sa nu mai aiba loc in februarie, NFL sugerand ca se gandeste sa mute evenimentul in luna martie.

Singurul lucru cert in acest moment in legatura cu evenimentul din 2021 este prezenta lui The Weeknd pe scena. Artistul cunoscut pentru hituri precum Starboy sau Blinding Lights se adauga pe o lista cu nume importante in industria muzicala.

De-a lungul timpului, printre artistii care au cantat la pauza celui mai important eveniment sportiv din America s-au aflat Michael Jackson, Aerosmith, Maroon 5, Justin Timberlake, The Rolling Stones, U2, Sting, Madonna si Beyonce.