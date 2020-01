A fost la un pas sa-l omoare pe Abramovich! Un fost jucator de la Chelsea a recunoscut totul

Incidentul a avut loc in urma cu 3 ani.

Fostul mare jucator al lui Chelsea, Pat Nevin, a povestit un episod incredibil prin care a trecut. Acesta a povestit ca era sa-l loveasca pe patronul londonezilor in timp ce conducea, iar Abramovich mergea pe bicileta la marginea drumului.

"In urma cu trei ani eram in vacanta si ma aflam la volan. La un moment dat, am virat la stanga si aproape am lovit un tip care mergea cu bicicleta. Am tras de volan in ultima clipa, il puteam omori pe barbat. Si ghiciti ce? Era chiar Roman Abramovich", a dezvaluit Pat Nevin pentru BBC.

"Ce poveste ar fi fost daca il omoram pe Roman Abramovich. L-am ratat la mustata. Iahtul sau era in apropiere, iar el se deplasa cu bicicleta pe coasta. Nici pana in ziua de azi nu a aflat ca eu eram", a explicat fostul fotbalist.

Pat Nevin a evoluat pe Stamford Bridge in perioada 1983-1988, marcand 14 goluri in 107 meciuri.