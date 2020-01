Greseala cu Arsenal i-a fost FATALA! Chelsea cauta inlocuitor unui jucator IMPORTANT din lot! Cine e OUT

Chelsea ii cauta inlocuitor lui Kepa Arizzabalga (25 ani).

Kepa nu trece prin cele mai bune momente ale carierei. Sezonul lui la Chelsea este fluctuant si dupa ultima remiza a "albastrilor" in derby-ul londonez cu Arsenal (2-2), Frank Lampard l-a intepat pe portarul titular.

"La jocul de picior a fost extrem de lent de cateva ori. Aproape a trimis mingea adversarilor. Asta este ceva ce el stie si noi trebuie sa revizuim", a spus Lampard dupa meci.

Chelsea l-a transformat pe Kepa in cel mai scump portar din istoria fotbalului in 2018, atunci cand i-a platit cele 80 de milioane pe care le avea in clauza de reziliere la Athletic Bilbao.

Dupa doar un an si jumatate si un randament care a ridicat multe semne de intrebare atat in randul fanilor, cat si in randul corpului tehnic, The Times scrie ca Chelsea ii cauta deja inlocuitor portarului pentru sezonul urmator.

Sursa citata a declarat ca londonezii au deja doua variante: Nick Pope de la Burnley sau Dean Henderson de la Sheffield United.