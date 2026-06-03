Cu fotbaliști de la Real Madrid sau AC Milan, naționala României calificată la Mondial a pierdut cu Serbia!

Dinamo a anunțat prelungirea contractului lui Mircea Peța , considerat cel mai valoros jucător al echipei care a câștigat la rând ultimele două campionate din Divizia A1 la volei masculin.

”Două sezoane, două titluri, aceeași familie și mai departe 🟥⬜️

MVP-ul ultimelor două titluri câștigate, Mircea Peța, continuă aventura în alb-roșu și își dorește un nou sezon de vis alături de DINAMO.

🎙️“Au trecut doi ani speciali pentru mine la Dinamo. Două titluri câștigate alături de sufletele frumoase care definesc acest club cu o istorie imensă. Mă bucur că mă voi lupta în continuare în alb-roșu pentru a simți, din nou, căldura și încurajările sălii Dinamo. Am o conexiune puternică cu fanii care sunt prezenți alături de noi, indiferent de scor. Felul cum se implică în activitățile domeniului nostru, nu poate decât să mă bucure că fac parte din acest proiect. Mulțumesc, Dinamo că m-a ales și mulțumesc, suporterilor pentru sprijinul pe care mi-l oferă. Alături de colegii mei, voi face totul pentru a oferi noi clipe de bucurie în sezonul următor” - a spus Mircea Peța”, a postat CS Dinamo București.

Record pentru Dinamo, cea mai titrată echipă din voleiul românesc! La câte titluri de campioană a ajuns

Campioana en-titre Dinamo și-a adjudecat luna trecută un nou trofeu de câștigătoare a Diviziei A1 la volei masculin, al 20-lea din istoria clubului, un record pentru țara noastră.

În meciul decisiv din seria de cinci, echipa din Ștefan cel Mare s-a impus în fața Arcadei Galați cu 3-2 (25-19, 25-20, 19-25, 17-25, 15-13), după o partidă dramatică de peste două ore și jumătate!

MVP-ul Mircea Peţa a reuşit 22 de puncte, Petar Premovic 19, iar Christian Fromm 18.

Topul campioanelor din voleiul masculin românesc: Dinamo e lider, marile rivale Steaua și Rapid au uitat să mai câștige titlul

DINAMO 20 de titluri

Steaua 16 titluri (ultimul în 1991)

Rapid 12 titluri (ultimul în 1966)

Zalău 7 titluri

Tomis Constanța 6 titluri

Arcada Galați 5 titluri

Sportul Studențesc 4 titluri

Petrolul Ploiești 4 titluri

Deltacons Tulcea 3 titluri

VIDEO EXCLUSIV Campionii Mircea Peța și Sergio Diaconescu de la Dinamo, invitați la Poveștile Sport.ro