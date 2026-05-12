CSM Arcada Galaţi a învins-o pe CS Dinamo Bucureşti cu scorul de 3-2 (25-22, 25-23, 22-25, 23-25, 15-10), luni seara, pe teren propriu, în al treilea al finalei Diviziei A1 la volei masculin, astfel că a trecut în avantaj.

Arcada s-a impus după un meci foarte disputat, care a durat două ore şi 42 de minute.

Marian Bala a reuşit 24 de puncte pentru Arcada, Vasyl Tupchii a contribuit cu 12 puncte, Ian Iereşcenko a adăugat 11 puncte, iar Staso Stalekar 10.

De la campioana en-titre Dinamo s-au remarcat Robert Călin, cu 18 puncte, Mircea Peţa a adăugat 17 puncte, Petar Premovic a reuşit 15 puncte, iar Christian Fromm s-a evidenţiat cu 11 puncte.

Arcada are 2-1 la general în această serie care se desfăşoară după sistemul cel mai bun din cinci partide. Următorul meci se va desfăşura marţi 12 mai, tot la Galaţi.

