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Într-o partidă amicală jucată miercuri seara la Tirana, Israel a câștigat cu 1-0 în fața Albaniei după golul înscris de Oscar Gloukh în minutul 73.

Titular în centrul defensivei la învingători a fost dinamovistul Nikita Stoinov (20 de ani), aflat la al doilea său meci pentru naționala mare israeliană, după debutul excelent din 2-2 cu Georgia din primăvară.

Stoinov, titular și aproape de un autogol în Albania - Israel 0-1

”Echipa Israelului nu a jucat cine știe ce fotbal, cel puțin în prima repriză, dar alegerile făcute și tactica aleasă ne-au dus spre o victorie fără gol primit în deplasare”, a concluzionat Sport 5.

Iar faza cea mai fierbinte din careul israelian s-a petrecut în minutul 67, când o minge deviată de Nikita Stoinov s-a dus în bara porții apărate de Omri Glazer, goalkeeper-ul care are și cetățenie română.

Fundașul central al lui Dinamo, schimbat apoi în minutul 69, a avut însă o evoluție foarte bună: nota 7.0 de la Sofascore, peste media echipei, și 6.8 de la Flashscore, în media echipei.

Scandal la golul marcat de israelieni

Meciul, care numai amical n-a fost, a avut destule momente tensionate.

După golul înscris (VIDEO AICI), Gloukh, starul de la Ajax Amsterdam, a sărbătorit reușita într-un fel aparte: le-a făcut semn suporterilor albanezi să tacă. Motivul? La începutul meciului, publicul local a fluierat imnul Israelului și i-a huiduit pe jucătorii israelieni.

Semnul provocator al lui Gloukh nu a rămas fără urmări: câțiva fotbaliști albanezi au sărit spre el să-l lovească, în timp ce unii dintre suporterii din tribune au început să arunce cu obiecte pe teren, în direcția israelianului.

”Cum-necum, echipa Israelului a câștigat acest meci, ceea ce ne dă un feeling pozitiv pentru următoarea campanie din Nations League. Iar pentru Ran Ben-Shimon (n.r. - selecționerul Israelului) și trupa sa, obiectivul evident rămâne o calificare istorică la EURO 2028 - drumul spre acest obiectiv se pare că a început aseară”, a concluzionat Sport 5.

Foto: Israel FA