Doliu în Anglia! Al doilea cel mai bun marcator din istoria lui Chelsea a murit la 84 de ani

Anunțul vine după alte trei mutări importante la fetele din Ștefan cel Mare: transferul extremei Georgiana Popa (vezi galeria foto de mai jos) de la campioana CSO Voluntari, transferul internaționalei bulgare Petya Barakova , finalistă de Champions League, și revenirea extremei bulgare Gergana Kyoseva după un sezon de pauză prilejuită de nașterea fetiței sale.

Dinamo, locul 3 în ultima ediție a Diviziei A1 de volei feminin, a anunțat prelungirea înțelegerii cu Cristina Miron (vezi galeria foto de mai sus), căpitanul echipei.

Doliu în Anglia! Al doilea cel mai bun marcator din istoria lui Chelsea a murit la 84 de ani

Dinamo vrea titlul și la fete

”Șase sezoane. Aceleași culori. 🤍❤️

Căpitanul echipei noastre, Cristina Miron, va îmbrăca și în sezonul viitor tricoul alb-roșu, ajungând astfel la al șaselea sezon consecutiv în Ștefan cel Mare!

“Am luptat pentru fiecare punct, pentru fiecare minge, pentru culorile acestui club. Pentru mine, DINAMO nu este doar o echipă, este familie, este pasiune, este inimă! Ne vom întoarce mai puternici” - a transmis Cristina la finalul sezonului. ❤️

Mult succes! 💪🏻”, a postat pagina CS Dinamo Volei.

În schimb, echipa s-a despărțit de Jovana Miroslavjevic:

”Mulțumim, Jovana! ❤️

Ai adus energie și ai arătat un devotament extraordinar față de echipă de la venirea din iarnă. Îți mulțumim pentru tot efortul depus!

Mult succes în continuare! 🍀”.

Dacă la fete Dinamo s-a clasat pe locul 3 în ultimele două ediții de campionat, băieții din Ștefan cel Mare au bifat două titluri consecutive de campioni ai României.

MVP-ul Mircea Peța și-a prelungit și el recent contractul cu Dinamo, cea mai titrată echipă din voleiul masculin românesc, cu un număr record de 20 de titluri.

VIDEO EXCLUSIV Ramona Rus de la Dinamo, invitată la Poveștile Sport.ro