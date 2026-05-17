Campioana en-titre Dinamo și-a adjudecat un nou trofeu de câștigătoare a Diviziei A1 la volei masculin, al 20-lea din istoria clubului, un record pentru țara noastră.

În meciul decisiv din seria de cinci, echipa din Ștefan cel Mare s-a impus în fața Arcadei Galați cu 3-2 (25-19, 25-20, 19-25, 17-25, 15-13), după o partidă dramatică de peste două ore și jumătate!

MVP-ul Mircea Peţa a reuşit 22 de puncte, Petar Premovic 19, Christian Fromm 18, în timp ce de la Arcada s-au remarcat David Dinculescu, autor a 16 puncte, Vasyl Tupchii, cu 18 puncte, şi Marian Bala, cu 13 puncte.