Campioana en-titre Dinamo și-a adjudecat un nou trofeu de câștigătoare a Diviziei A1 la volei masculin, al 20-lea din istoria clubului, un record pentru țara noastră.
În meciul decisiv din seria de cinci, echipa din Ștefan cel Mare s-a impus în fața Arcadei Galați cu 3-2 (25-19, 25-20, 19-25, 17-25, 15-13), după o partidă dramatică de peste două ore și jumătate!
MVP-ul Mircea Peţa a reuşit 22 de puncte, Petar Premovic 19, Christian Fromm 18, în timp ce de la Arcada s-au remarcat David Dinculescu, autor a 16 puncte, Vasyl Tupchii, cu 18 puncte, şi Marian Bala, cu 13 puncte.
”Am câștigat cel de-al doilea titlu național consecutiv (nr. 20 la general) după o finală epică, în care Dinamo și Arcada Galați au ridicat la maximum nivelul jocului și al tensiunii.
Ne încoronăm la finele unui sezon în care am și suferit, dar am crezut până la capăt în victorie.
Mulțumim jucătorilor, staffului tehnic și tuturor celor care au contribuit la acest succes!
Mulțumim sponsorilor și partenerilor care ne-au însoțit pe drumul victoriei!
Mulțumim C.S. Arcada Galati pentru spectacolul din finală!
Mii de mulțumiri și ❤️❤️❤️ suporterilor noștri! Au fost magnifici”, a postat CS Dinamo București, clubul din Ștefan cel Mare fiind completat de pagina CS Dinamo Volei:
CAMPIONII ROMÂNIEI SUNTEM NOOOOI
După atâți ani în care ne-am aflat pe podium sau mai jos, a venit timpul câinilor. Două titluri la rând. 20 în total. Record. Înca o secție a acestui club minunat a ajuns la 20 de titluri!
Vă mulțumim pentru tot suportul. Sala Dinamo a fost aseară un infern. Ați fost minunați. Ne-ați susținut în cele mai grele momente.
DINAMO PESTE TOȚI!
Topul campioanelor din voleiul masculin românesc: Dinamo e lider, marile rivale Steaua și Rapid au uitat să mai câștige titlul
DINAMO 20 de titluri
Steaua 16 titluri (ultimul în 1991)
Rapid 12 titluri (ultimul în 1966)
Zalău 7 titluri
Tomis Constanța 6 titluri
Arcada Galați 5 titluri
Sportul Studențesc 4 titluri
Petrolul Ploiești 4 titluri
Deltacons Tulcea 3 titluri
