Adversara lui U Cluj l-a prezentat pe jucătorul lui Paris Saint-Germain: "Transfer total atipic!"

România - Brazilia 30-28, la Campionatul Mondial de handbal feminin U20. Victorii cu emoții uriașe, suntem în Main Round!

Locul 3 în ultima ediție de campionat în Divizia A1 la volei feminin, Dinamo continuă mișcările estivale.

Ultima jucătoare care și-a prelungit contractul în Ștefan cel Mare a fost anunțată oficial astăzi - liberoul Mihaela Pamfil (vezi galeria foto de mai sus).

Anterior, Dinamo anunțase transferul internaționalei cehe Daniela Digrinova și transferul jucătoarei de origine română din naționala Franței Amelie Rotar, după ce efectuase alte trei achiziții de top pentru viitorul sezon: Georgiana Popa (vezi galeria foto de mai jos) și bulgăroaicele Petya Barakova și Gergana Kyoseva.

În perspectiva noului sezon, în care Dinamo va ataca titlul de campioană, clubul din Ștefan cel Mare a prelungit și înțelegerile cu căpitanul Cristina Miron și cu internaționala slovacă Tereza Hrusecka.