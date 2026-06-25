GALERIE FOTO Prelungire de contract la Dinamo! Mihaela Pamfil ”a încântat mereu”

Prelungire de contract la Dinamo! Mihaela Pamfil ”a încântat mereu” Volei
SPORT.RO
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Al cincilea sezon în Ștefan cel Mare pentru ”Miki”.

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Dinamocs dinamo bucurestiMihaela PamfilGeorgiana PopaCristina Miron
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Locul 3 în ultima ediție de campionat în Divizia A1 la volei feminin, Dinamo continuă mișcările estivale.

Ultima jucătoare care și-a prelungit contractul în Ștefan cel Mare a fost anunțată oficial astăzi - liberoul Mihaela Pamfil (vezi galeria foto de mai sus).

Anterior, Dinamo anunțase transferul internaționalei cehe Daniela Digrinova și transferul jucătoarei de origine română din naționala Franței Amelie Rotar, după ce efectuase alte trei achiziții de top pentru viitorul sezon: Georgiana Popa (vezi galeria foto de mai jos) și bulgăroaicele Petya Barakova și Gergana Kyoseva.

În perspectiva noului sezon, în care Dinamo va ataca titlul de campioană, clubul din Ștefan cel Mare a prelungit și înțelegerile cu căpitanul Cristina Miron și cu internaționala slovacă Tereza Hrusecka.

  • Popa georgiana 00
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Mihaela Pamfil continuă la Dinamo

”Mihaela Pamfil rămâne “acasă” ⬜️🟥

Liberoul nostru ajunge la al 5 lea sezon in Ștefan cel Mare. O jucătoare de echipă, o jucătoare care a încântat mereu prin intervențiile în defensivă🛡️

“Sunt încântată să continui în familia Dinamo încă un sezon. Este un club în care mă simt ca acasă, iar acest lucru a făcut decizia ușoară. Abia aștept să începem noul sezon și să dăm totul pe teren pentru obiectivele pe care ni le-am propus! 🤍❤️” ne-a transmis Mihaela.

Mult succes, Miki! HAI DINAMO 💪🏻”, au postat paginile oficiale CS Dinamo Volei și CS Dinamo București.

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