UPDATE Dinamo va juca în finală cu Arcada Galați, care a câștigat în această seară, din nou cu 3-2, al doilea meci din semifinala cu SCM Zalău.

Dinamo, campioana en-titre a României, a câștigat sâmbătă seara și al doilea meci din semifinalele Diviziei A1 cu marea rivală Steaua, scor 3-1, și s-a calificat astfel în finala campionatului (s-a jucat în sistemul ”cel mai bun din trei meciuri”).

Dinamo - Steaua 3-1 (22-25, 25-22, 25-22, 25-22)

Toate seturile s-au încheiat cu același scor, 25-22, situație rarisimă în volei!

Deși Steaua a avut un sezon regular aproape de perfecțiune, pe care l-a încheiat pe locul 1, trupa din Ghencea a cedat în semifinalele play-off-ului în fața lui Dinamo atât pe teren propriu, 2-3, cât și, acum, în Ștefan cel Mare, 1-3.

Astfel, Petar Premovic (23 de puncte), Mircea Peța (15 puncte), Christian Fromm (14 puncte) și ceilalți jucători ai lui Bogdan Tănase vor lupta pentru păstrarea trofeului de campioană a României, în finală urmând a întâlni învingătoarea dintre SCM Zalău și Arcada Galați (meciul al doilea este în desfășurare la ora redactării acestui articol, după 3-2 pentru gălățeni în prima partidă).

Reacția câștigătorilor: ”DOAR DINAMO BUCUREȘTI!”