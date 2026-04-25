FOTO ȘI VIDEO Dinamo bate pe Steaua și este în finală! Situație RARISIMĂ în ”Eternul derby”

Cătălin Parfene
DinamoSteauaEternul derbyMircea Pețacs dinamo bucurestiPetar PremovicChristian Fromm
UPDATE Dinamo va juca în finală cu Arcada Galați, care a câștigat în această seară, din nou cu 3-2, al doilea meci din semifinala cu SCM Zalău.

Știrea inițială

Dinamo, campioana en-titre a României, a câștigat sâmbătă seara și al doilea meci din semifinalele Diviziei A1 cu marea rivală Steaua, scor 3-1, și s-a calificat astfel în finala campionatului (s-a jucat în sistemul ”cel mai bun din trei meciuri”).

Dinamo - Steaua 3-1 (22-25, 25-22, 25-22, 25-22)

Toate seturile s-au încheiat cu același scor, 25-22, situație rarisimă în volei!

Deși Steaua a avut un sezon regular aproape de perfecțiune, pe care l-a încheiat pe locul 1, trupa din Ghencea a cedat în semifinalele play-off-ului în fața lui Dinamo atât pe teren propriu, 2-3, cât și, acum, în Ștefan cel Mare, 1-3.

Astfel, Petar Premovic (23 de puncte), Mircea Peța (15 puncte), Christian Fromm (14 puncte) și ceilalți jucători ai lui Bogdan Tănase vor lupta pentru păstrarea trofeului de campioană a României, în finală urmând a întâlni învingătoarea dintre SCM Zalău și Arcada Galați (meciul al doilea este în desfășurare la ora redactării acestui articol, după 3-2 pentru gălățeni în prima partidă).

Reacția câștigătorilor: ”DOAR DINAMO BUCUREȘTI!”

