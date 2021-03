Noile membre din clanul Kardashian - Jenner?! Surorile care arata aproape IDENTIC cu cele mai populare influencere! Fanii au crezut ca nu vad bine

Surorile Sonia si Fyza au uimit internetul cu modul in care arata.

Mai precis cele doua seamana izbitor cu Kim Kardashian si Kylie Jenner. Acest fapt le-a facut sa fie extrem de cunoscute in spatiul virtual, fiind urmarite de mai mult de 1.2 milioane de oameni pe Instagram, potrivit Daily Star.

Sonia seamana izbitor cu Kim Kardashian (40 de ani), in vreme ce Fyza pare a fi copia fidela a lui Kylie (23 de ani). Pana si cerceii pe care ii poarta Sonia intr-o poza postata pe Instagram sunt identici cu cei pierduti de Kim intr-unul din episoadele celebrului reality-show 'Keeping Up With The Kardashians'.

Sursa foto: Daily Star