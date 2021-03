Lectie de MODESTIE oferita de Plesca dupa meciul cu FCSB: "E fenomenal! Nu pot face nici jumatate din ce face el!" Ce a spus despre interesul FCSB-ului pentru el

Gaz Metan a pierdut in deplasare cu FCSB dupa un gol marcat de Tanase in prelungirile meciului.

Portarul mediesenilor, Razvan Plesca, a vorbit la finalul meciului despre aceasta infrangere, despre care a considerat ca putea fi evitata daca echipa sa ar fi jucat si in a doua repriza la fel de curajos ca in prima.

"Adevarul este ca e greu sa pierzi in ultimele minute, dar pana la urma era un punct care nu ne ajuta prea mult, pentru ca noi vom merge in playout, iar acolo oricum se vor injumatati. Important e sa facem puncte in playout. Important e ca am facut un meci bun in seara asta, ceea ce ne da sperante ca in playout nu vom avea emotii legate de retrogradare.

Nu as vrea sa dau vina pe ghinion, in a doua repriza ne-a disparut curajul. Pe final nu am mai tinut deloc de minge si pentru asta am fost pedepsiti, chiar daca a fost singurul lor sut pe poarta.

Probabil ca ne-am gandit ca ar fi un rezultat mare sa facem un egal aici, cu toate ca daca am fi jucat ca in prima repriza am fi putut obtine chiar 3 puncte si atunci chiar ne-ar fi ajutat", a spus Plesca dupa meci.

De asemenea, fotbalistul de 38 de ani a vorbit si despre faptul ca in trecut a fost foarte aproape de a semna cu FCSB: "A trecut, asa a fost sa fie cariera mea, sa joc cea mai mare parte la Medias, sa nu joc la echipe mari. Nu pot sa spun ca regret, pentru ca nu stiu ce s-ar fi intamplat. Eu le multumesc oamenilor de aici pentru ca s-au gandit la mine la momentul respectiv".

In incheiere, Plesca a oferit un moment mai rar intalnit in fotbalul din Romania. El l-a laudat pe concurentul sau Alexandru Buzbuchi, despre care a spus ca nu se poate ridica la nivelul pe care il arata la antrenamente.

"E un portar fenomenal, doar ca nu are experienta. El nu prea a jucat. Il vad la antrenamente, e fantastic. Eu nu pot sa fac nici jumatate din ce face el si sunt convins ca atunci i se va acorda incredere pe termen lung va dovedi si in meciuri ca este un portar foarte valoros. Eu ma voi retrage la finalul acestui sezon, sper sa ma retrag cu echipa in Liga 1", a spus Razvan Plesca.