"Nu jucam pentru ca e prea bun terenul!" :) Tanase, SHOW la finalul meciului! Ce a spus dupa ce a fost trimis DIN NOU atacant

Florin Tanase a inscris golul victoriei cu Gaz Metan, in prelungirile partidei.

La finalul meciului, capitanul celor de la FCSB a vorbit despre evolutia echipei sale si a glumit cu privire la motivele pentru care FCSB nu mai arata atat de bine precum arata in urma cu cateva luni.

Tanase a glumit si pe seama faptului ca este folosit in continuare de Toni Petrea in atac, desi fotbalistul a spus de mai multe ori ca aceasta nu este o pozitie in care se simte confortabil.

"A fost un meci destul de greu, de fapt foarte greu. Ne asteptam la asta. Nu am jucat ce trebuia ca sa-i deschidem, sa ne cream mai multe ocazii. Important e ca am luat cele trei puncte si am revenit pe primul loc.

Am facut nu doar o prima repriza slaba, tot meciul am jucat altceva decat trebuia. Acum trebuie sa analizam jocul si sa redevenim echipa care eram inainte, care isi crea mai multe ocazii.

(Inainte gazonul era problema, acum de ce nu jucati ce trebuie?) Acum e prea bun terenul! (rade) Am glumit! Au mai fost meciuri in care nu am jucat ce trebuia. Nu stiu ce s-a intamplat.

Eu joc unde are echipa nevoie. Am spus-o ca nu imi place sa fiu folosit ca atacant, nu vreau sa ma mai repet", a spus Florin Tanase dupa meciul cu Gaz Metan.