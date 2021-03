"Nu mai gasim asa usor drumul spre poarta! Nu suntem lucizi!" Ce a spus Toni Petrea dupa victoria cu Gaz Metan si de ce l-a schimbat pe Oaida inainte de pauza

FCSB s-a impus in ultimele minute ale partidei in fata celor de la Gaz Metan, scor 1-0.

Dupa meci, antrenorul ros-albastrilor a vorbit despre momentele din finalul primei reprize, cand staff-ul FCSB-ului a fost penalizat de arbitru din cauza unor proteste.

De asemenea, Toni Petrea a comentat si schimbarea din minutul 37 a lui Oaida cu Vukusic. Tehnicianul a punctat pe scurt si care au fost problemele cu care s-a confruntat echipa sa.

"In timpul meciului se mai intampla sa apara si situatii de iritabilitate, dar sunt momente din meci, nu cred ca s-a exagerat foarte tare. Am fost suparat pentru ca am discutat de aparitia jucatorilor in careu pe centrari si tocmai asta nu am facut, i-am lasat sa vina liberi, nemarcati, si am fost aproape sa primim gol.

N-am reusit sa ne cream multe situatii de gol, am intalnit o echipa care a inchis bine jocul si care a fost agresiva pe contraatac. Nu am avut o mobilitate buna a jucatorilor in jumatatea adversa si de-aici faptul ca nu am avut ocazii mari. Nu am avut luciditatea necesara.

Oaida luase cartonasul galben si voiam sa aducem ceva ofensiv in jocul nostru si nu am mai asteptat pauza, nu am vrut sa risc sa fie eliminat, sa jucam o repriza in 10 oameni.

Sunt asteptari mari de la Vukusic, dar nu ii este asa de usor sa se integreze in echipa. Are nevoie de timp, eu sunt multumit de el, de ce a incercat sa faca, de randament. Ca n-a avut multe realizari, e adevarat, dar sunt multumit de el. A venit pe parcurs, nu era pregatit, a trebuit sa asteptam si cred ca mai avem de asteptat pana va putea juca un meci intreg.

Sper sa fim toti pregatiti pentru playoff. Mai avem 4 meciuri dificile, acum ne gandim la meciul cu UTA, mai e mult pana la playoff.

Problema e ca in prima parte a sezonului am surprins adversarii prin mobilitate, viteza... Dupa pregatirea de iarna, echipele s-au mobilizat, ne-au blocat si n-am reusit sa mai gasim asa usor drumul spre poarta.

Ne bazam mult pe Tanase, sper ca si ceilalti sa se ridice la nivelul pe care ni-l dorim si evolutiile lor sa fie din ce in ce mai bune, iar rezultatele pe masura", a declarat Toni Petrea dupa victoria cu Gaz Metan.