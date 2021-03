Gol FABULOS marcat de Harry Kane in meciul cu Crystal Palace! A inscris cu un sut SENZATIONAL din afara careului care nu i-a dat nicio sansa portarului advers

Tottenham a castigat pe teren propriu cu 4-1 in fata lui Crystal Palace in etapa cu numarul 27 din Premier League.

Pentru echipa antrenata de Jose Mourinho au marcat Gareth Bale si Harry Kane cate o 'dubla', in vreme ce pentru Palace a inscris Christian Benteke.

Cel mai frumos gol al meciului a fost marcat de Harry Kane in minutul 52. Atacantul lui Tottenham si al nationalei Angliei a dus scorul la 3-1 cu un sut senzational fara preluare de la 18 metri usor lateral dreapta fata de poarta aparata de Guaita. Portarul spaniol nu a avut nicio sansa la super executia lui Kane.

Tottenham 3 × 1 Crystal | GOAL! Kane ????????????pic.twitter.com/FcgE2WZ4qT — #FastGoal (@Fastgoal2) March 7, 2021

Cu aceste reusite Kane a ajuns la cifra 16 in Premier League, aflandu-se pe locul 2 in topul marcatorilor, la egalitate cu Bruno Fernandes si la un gol in spatele lui Mohamed Salah.

Tottenham a ajuns la a treia victorie consecutiva in Premier League si se afla pe locul 6 cu 45 de puncte in 27 de etape, doua mai putin decat ocupanta locului 4, ultimul care duce in Champions League, Chelsea.