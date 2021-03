Meghan Markle, INTERZISA in Marea Britanie dupa interviul SOC asteptat de toata planeta?! Anunt incredibil

Meghan Markle ar putea sa nu se mai intoarca niciodata in Marea Britanie dupa interviul pe care i l-a acordat lui Oprah.

Surse din proximitatea familiei regale se tem ca ducesa de Sussex ar fi distrus orice sansa de a se impaca cu rudele sotului ei dupa discutia de doua ore pe care a avut cu cunoscuta realizatoare TV din America.

Conform acelorasi surse, membrii familiei regale nu au urmarit interviul, declarandu-se dezamagiti de faptul ca nu li s-a spus dinainte ceea ce s-a discutat in cadrul materialului. Acestia l-au caracterizat pe printul Harry drept un 'ostatic' al lui Meghan Markle.

Angajatii reginei au declarat ca "toata lumea l-ar primi cu bratele deschise pe Harry inapoi daca s-ar intoarce singur. Dar dupa acest interviu se pune intrebarea daca Meghan are vreo intentie sa se mai intoarca vreodata in Marea Britanie pentru ca pare imposibil sa poata sta intr-o camera cu familia regala dupa ce a facut acest interviu cu Oprah."

Acestia au vorbit si despre modul in care membrii familiei regale se vor raporta la copiii cuplului Harry - Meghan: "Se ridica si intrebari daca regalii il vor vedea pe Archie si pe urmatorul lor copil sau daca vor avea cu adevarat vreun rol in cresterea lor."

Desi nu a urmarit interviul in momentul in care a fost difuzat, regina a cerut ca in aceasta dimineata un angajat sa ii aduca la cunostinta cele mai importante dezvaluiri facute de ducesa de Sussex.