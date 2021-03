"N-am mai trait asta decat in anul in care am luat titlul!" Predictia facuta de Mihai Stoica dupa victoria cu emotii a FCSB-ului cu Gaz Metan

FCSB a castigat in prelungiri partida cu Gaz Metan de pe Arena Nationala.

Dupa meci, managerul ros-albastrilor a postat pe Facebook un mesaj in care a recunoscut ca a avut mari emotii pana la fluierul final al arbitrului.

Mihai Stoica a amintit si de ultima partida pe care a trait-o la intensitate asa mare, punctand ca a avut loc in sezonul in care echipa sa, pe-atunci Unirea Urziceni, castiga titlul.

"Nu tin minte un meci al Stelei/FCSB castigat cu atata sansa ca cel din seara asta. In schimb, eu am avut o experienta asemanatoare cu Unirea Urziceni la un meci cu Vasluiul. In anul in care am luat titlul", a fost mesajul lui MM Stoica.

In urma golul inscris in minutul 90+2 de Florin Tanase, FCSB a revenit pe locul 1 al clasamentului, la egalitate de puncte (57) cu CFR Cluj.