Cel mai asteptat moment pentru fanii Barcelonei! Catalanii isi aleg noul presedinte! Superstarul Messi a fost la VOT

Catalanii au timp pana la ora 21 sa mearga la vot pentru a decide noul presedinte dintre cei trei candidati: Joan Laporta, Victor Font si Toni Freixa. Principalul favorit este cel care a mai avut un mandat in perioada 2003 - 2010.

Capitanii Barcelonei s-au prezentat deja la vot la stadion, insa cea mai asteptata prezenta a fost cea a lui Leo Messi, care ramane liber de contract in vara si ar putea pleca. Surse apropiate lui Leo au anuntat ca plecarea sa ar putea depinde si de alegerile prezidentiale.

Leo a mers la stadion alaturi de fiul sau cel mare, Thiago.

???? The captain of the first team, Leo Messi, exercises his right to vote at the Camp Nou ???? pic.twitter.com/oiPVRcQHtl