"Nu meritam sa pierdem acest joc! Daca era 3-0 la pauza nu se supara nimeni!" Mihai Teja regreta lipsa de curaj a echipei sale din repriza secunda

Gaz Metan Medias a pierdut in prelungiri meciul cu FCSB de pe Arena Nationala.

Dupa meci, Mihai Teja a declarat ca echipa sa nu a meritat sa piarda acest meci, deoarece a jucat bine, mai ales in prima repriza, cand a avut cateva ocazii mari de gol.

"Sa pierzi in ultimul minut si mai ales in maniera in care am facut-o noi. Nu meritam niciodata sa pierdem acest joc. Am jucat bine, pot sa ii felicit pe baieti pentru 90 de minute. In minutul 93... am spus tot timpul ca FCSB-ul are jucatori de calitate care pot oricand sa faca diferenta, sa inventeze ceva, iar daca nu suntem agresivi si nu punem presiune pe minge vom avea probleme.

Ne-am relaxat, nu stiu de ce in partea stanga, n-am pus presiune pe minge, ne-a driblat usor si un sut care nu anunta nimic s-a transformat in gol. Din pacate se intampla asta in fotbal cu atat mai mare este dezamagirea cand primesti un gol atunci cand ai avut tu ocaziile tale. In prima repriza, daca era 3-0 la pauza poate nu se supara nimeni. Cred ca am facut o prima repriza foarte buna, baietii au muncit.

In a doua repriza am avut spatii, am avut mingea, dar din pacate inca nu avem personalitatea pe care trebuie sa o ai ca sa joci fotbal la un nivel mai mare, la un nivel mai inalt. Am avut situatii si in a doua repriza dar s-au pierdut prea usor mingiile.

Nu am mai pus probleme in a doua repriza. Trebuia sa punem mai multe probleme pentru ca se putea mai mult. Pacat, puteam sa luam si 3 puncte, dar din pacate nu am reusit", a spus Teja la finalul meciului.