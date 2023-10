Kanye West și Bianca Censori au provocat rumoare în timpul unei vacanțe petrecute în Italia, în care fostul model și actuala arhitectă a apărut într-o ținută considerată nepotrivită și au fost interziși pe viață de o companie de ambarcațiuni din Venezia, după ce s-au dedat la acte sexuale în public.

Iubita lui Kanye West, parte a unei temute familii mafiote italo-australiene

Puțini știu însă că iubita cântărețului și designerului american, Bianca Censori, pe care acesta o nume "soție", face parte dintr-o cunoscută familie interlopă din Australia. Filippo și Grazia Censori au emigrat în Australia, în anii '60, din regiunea Abruzzo, fief al luptelor dintre grupările Camorra, Sacra Corona Unita, Societa Foggiana, Banda della Magliana și Mafia Capitale.

Fostul model este născută și crescută la Antipozi, dar Elia "Leo" Censori, tatăl său, are la activ mai multe condamnări la închisoare pentru posesie de droguri și deținere ilegală de arme de foc, iar pe capul său s-a pus o recompensă de către rivali, în anii '90.

Unchiul său, Eris Censori, a fost un temut asasin în cercurile interlope australiene, iar fratele mai mare al tatălui său, Edomndo "Eddie Capone" Censori, supranumit supranumit "Al Capone din Melbourne", a fost și el condamnat pentru violențe, furturi și amenințări, fiind unul dintre cei mai puternici jucători pe piața aparatelor de jocuri de noroc, în orașele Perth și Melbourne. Povestea lor a devenit cunoscută în 1991, când Faye Glascott, fosta soție a lui Leo, a dezvăluit jurnaliștilor ramificațiile afacerilor nelegale.

Kanye West, un cântăreț important dar foarte controversat

Kanye West, cunoscut și ca Ye, este născut la Atlanta și a crescut în Chicago, fiind cântăreț, compozitor, producător muzical și designer vestimentar. Cunoscut pentru melodii precum "Stronger", "Runaway", "Gold Digger", "Power", "All of the Lights" sau "Love Lockdown", el a fost inclus pe lista Rolling Stone a celor mai importanți 100 de compozitori ai tuturor timpurilor și de Time pe cea a celor mai influente 100 de persoane din lume, iar ca designer a colaborat cu Adidas, Nike, Louis Vuitton, Fendi, Gap, Giuseppe Zanotti, M/M Paris și APC. Între 2012 și 2020 a fost căsătorit cu vedeta tv Kim Kardashian, cu care are patru copii (North West, Saint West, Chicago West, Psalm West).

În ultimii ani, a fost protagonistul unor scandaluri intens mediatizate, de la încălcarea drepturilor de autor, preferințele politice și declarații antisemite la acuzații de înființarea de cult, alcolism, consum de substanțe interzise sau abuzuri sexuale, care au pus sub semnul întrebării sănătatea sa mintală. În 2016, West s-a internat UCLA Medical Center cu halucinații și paranoia, iar ulterior a acuzat simptome de depresie, anxietate și gânduri sinucigașe.

El are o avere estimată la 400 de milioane de euro, deținând compania de înregistrări GOOD Music (în colaborare cu Sony BMG), firma de creative content Donda, este coacționar la serviciul de music streaming Tidal, a conceput linia Adidas Yeezy și mai deține un portofoliu impresionat de proprietăți imobiliare.

Este un avid consumator de sport, fiind fan al lui Manchester United (fotbal), Atlanta United (fotbal), Chicago Bulls (baschet), Chicago Bears (fotbal american) și Chicago Cubs (baseball).

