Incredibil! Au luat-o la fuga cand au vazut cum aratau scarile casei pe care voiau sa o cumpere! Au aratat totul la scurt timp dupa

Un cuplu a decis sa nu faca in cele din urma o oferta pentru casa pe care si-o dorea din cauza modului neconventional in care aratau scarile.

Gasirea unei noi locuinte poate reprezenta un test extrem de dificil pentru orice cuplu, principalele probleme care intervin fiind reprezentate de apartamentele prea inghesuite, de camerele care nu sunt luminate suficient sau de zona zgomotoasa in care se afla.

Dar nimeni nu s-ar fi gandit ca si scarile pot reprezenta o problema care sa determine pe cineva sa nu cumpere o casa sau un apartament. S-a intamplat in cazul unui cuplu din Statele Unite.

Potrivit Mirror, cei doi erau hotarati sa achizitioneze o proprietate din Columbia din statul Maryland, insa s-au razgandit cand au vazu ca scarile erau alcatuite din niste cuburi destul de inalte care faceau foarte dificila deplasarea. Cei doi au facut un videoclip care a devenit instant viral pe retelele de socializare.

"Ne gandeam sa facem o oferta pentru aceasta casa pana am vazut scarile si am zis la naiba, nu", au explicat ei in acel video.

Potrivit magazinului de mobila Fine Homebuilding, acest stil neobisnuit este specific locuintelor care dispun de un spatiu limitat.