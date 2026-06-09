Simona Halep locuiește la București și Dubai, după retragerea din tenisul profesionist, dar admite că locul preferat pentru jocul de tenis rămâne Cluj-Napoca.

Singurul număr unu WTA oferit de România s-a retras din tenisul mondial în cadrul Transylvania Open, iar, în 2026, va reveni în cel mai mare oraș din Transilvania pentru a juca meciul oficial de retragere, în cadrul Sports Festival.

Simona Halep lasă Dubaiul în urmă pentru a veni la Cluj pentru meciul de retragere transmis de PRO TV

În evenimentul transmis de PRO TV sâmbătă, 13 iunie, de la ora 17:00, Simona Halep își va retrăi visul de a juca alături de primul idol avut în tenis, Andrei Pavel.

De pe margine, Halep va fi instruită de fostul său antrenor, australianul Darren Cahill.