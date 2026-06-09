VIDEO Dubai, casa care nu se mai simte ca un adăpost pentru Simona Halep. Declarația româncei despre conflictele din Orient

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Marcu Czentye
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Simona Halep, una din multele jucătoare de tenis care își împart viața între Europa și Asia.

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Simona HalepDubairăzboaieOrientul MijlociuBucuresticasa
Din articol

Simona Halep locuiește la București și Dubai, după retragerea din tenisul profesionist, dar admite că locul preferat pentru jocul de tenis rămâne Cluj-Napoca.

Singurul număr unu WTA oferit de România s-a retras din tenisul mondial în cadrul Transylvania Open, iar, în 2026, va reveni în cel mai mare oraș din Transilvania pentru a juca meciul oficial de retragere, în cadrul Sports Festival.

Simona Halep lasă Dubaiul în urmă pentru a veni la Cluj pentru meciul de retragere transmis de PRO TV

În evenimentul transmis de PRO TV sâmbătă, 13 iunie, de la ora 17:00, Simona Halep își va retrăi visul de a juca alături de primul idol avut în tenis, Andrei Pavel.

De pe margine, Halep va fi instruită de fostul său antrenor, australianul Darren Cahill.

Simona Halep

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Simona Halep speră la pace mondială, nu doar în Dubai. „România rămâne casa mea de suflet.”

Până să apară pentru o ultimă dată, în mod oficial, pe terenul de tenis, Simona Halep a vorbit despre situația delicată din Orientul Mijlociu, în care conflictele militare par să nu mai poată fi stinse.

Întrebată dacă s-a temut de evenimentele întâmplate în Dubai, în ultima perioadă, în care războiul dintre SUA și Iran a alimentat starea de incertitudine deja existentă în Orientul Mijlociu, în contextul conflictelor din Fâșia Gaza, Simona Halep a replicat cu un mesaj de promovare a păcii.

„Dubaiul, pentru mine, este un loc foarte plăcut, din toate punctele de vedere.”

„Bineînțeles, ca toată lumea. Nu îmi place agresivitatea, nu îmi plac lucrurile care se întâmplă, dar eu sper să se liniștească totul, să avem pace peste tot în lume, nu doar la Dubai.

Dubaiul pentru mine este un loc foarte plăcut, din toate punctele de vedere. Mi-am găsit liniștea acolo și e foarte plăcut să trăiesc acolo.

România rămâne casa mea de suflet, aici m-am născut, îmi place să vin să îmi văd familia,” a răspuns Simona Halep, evaluând situația pe care o resimte în Asia.

Meciul de retragere al Simonei Halep va fi transmis în direct de PRO TV și VOYO sâmbătă, 13 iunie, de la ora 17:00. Toate biletele puse în vânzare pentru acest eveniment au fost epuizate.

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