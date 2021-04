Critici dure pentru Man si Ianis dupa meciurile nationalei: "S-a intors ca si cum se plimba cu prietena pe bulevard!" 

Nationala Romaniei a pierdut doua din cele trei meciuri din preliminariile Mondialului din 2022.

Romania a pierdut rusinos cu Armenia la Erevan, 3-2, dupa ce a condus cu 2-1, iar infrangerea a adus un val de critici pentru selectionerul Radoi, dar si pentru jucatorii nationalei.

Doi dintre cei mai criticati jucatori au fost Dennis Man si Ianis Hagi, jucatori de la care asteptarile erau mari. In prima repriza a meciului cu Armenia, Dennis Man a fost protagonistul unei faze care a starnit numeroase reactii.

Jucatorul Parmei a scapat singur spre poarta armena, insa in momentul in care a patruns in careu, a incercat o pasa cu calcaiul, care nu i-a reusit, irosind o ocazie mare. Cel mai scump jucator roman vandut vreodata a fost criticat de Valeriu Rachita pentru modul in care a tratat faza, dar si pentru atitudinea avuta dupa ce a pierdut balonul.

"Man imi place, si cand eram la FCSB imi placea, apoi a facut pasul spre Serie A. La acea ocazie pe care a avut-o in Armenia mi-a displacut profund atitudinea pe care a avut-o dupa ce a pierdut mingea.

S-a intors in 2x4, ca si cum era pe bulevard, la o plimbare cu prietena. Nu se poate asa. Eu spun ca totul pleaca de la mentalitatea jucatorilor. Ca ai facut un transfer nu este de ajuns, trebuie sa muncesti mai mult", a spus Rachita pentru Gazeta Sporturilor.

Nici Ianis Hagi nu a scapat de criticile antrenorului roman, care a reamintit duelurile mijlocasului lui Rangers cu Rudiger, in meciul cu Germania.

"Hai sa ne uitam la duelul dintre Rudiger si Ianis. Acolo s-a pus pecetea pe fotbalul romanesc. A fost ca si cum un Lastun se lupta cu un Panzer. Ianis nu avea nicio sansa", a adaugat Rachita.