Simona Halep, declaratie surprinzatoare despre jucatoarea care a intrecut-o in clasamentul WTA, Naomi Osaka: "O sa castige multe Grand Slam-uri, pentru ca e relaxata!"

Simona Halep si-a evaluat doua dintre cele mai puternice rivale din circuitul WTA.

La 23 de ani, Naomi Osaka a devenit cvadrupa campioana de Grand Slam si a depasit-o pe Simona Halep in clasamentul WTA, in urma succesului inregistrat la Melbourne in luna februarie. Sportiva din Japonia este vazuta ca principala favorita la castigarea unei medalii olimpice la Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar unul dintre scenariile cele mai probabile le-ar putea pune pe Halep si Osaka in finala Olimpiadei din aceasta vara.

"Osaka e o jucatoare foarte solida, serveste cu 196 km/h constant, e o jucatoare foarte puternica. Am mai jucat si la Melbourne, din cate imi aduc aminte si a fost un scor mai usor. Mereu am simtit ca e solida si ca o sa faca o treaba foarte buna in viitorul apropiat. Cred ca o sa castige multe Grand Slam-uri, pentru ca e foarte relaxata in momentele importante. M-am uitat la meci (Osaka vs. Muguruza) la televizor si a fost o infrangere foarte grea pentru Muguruza, dar si-a revenit, este puternica si Muguruza, e greu sa o invingi cand joaca bine," a declarat Simona Halep pentru Digi Sport.

Simona Halep o conduce pe Naomi Osaka cu 4-1 la meciurile directe (cel mai recent meci s-a jucat in 2018)



Cat despre cel mai dificil meci jucat in acest an, Simona Halep a amintit turul secund de la Australian Open, in care a intors-o pe Ajla Tomljanovic de la scorul de 2-5 in decisiv. "Cel mai greu meci din ultima perioada, la 5-2 mi-am zis ca e dificil, ca puterea ei ma domina, nu m-am mai gandit la scor, ci doar la solutii, m-am gandit sa o imping mai in spate, am simtit ca incepe sa mai greseasca, ca presiunea e totusi pe ea si mi-am zis ca mai incerc cate un punct, unul cate unul, dar nu m-am gandit ca o sa revin si o sa castig meciul. E o presiune, pentru ca serivciul meu nu e foarte puternic, dar in Australia am pierdut foarte bine, desi in meciul cu Serena nu am reusit sa servesc bine," a adaugat numarul 3 WTA.

Simona Halep va reveni pe terenul de tenis la barajul din Billie Jean King Cup cu Italia, programat in 16-17 aprilie in Arena BT din Cluj-Napoca. Natiunea invingatoare va avea sansa de a juca un nou play-off pentru calificarea la urmatorul turneu final.