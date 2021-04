"Cat am fost numar 1 WTA, tot ce am simtit a fost presiune. Toata lumea vrea doar sa te bata, nu e nimic distractiv!" | Peripetiile unui fost lider mondial, retras la 25 de ani 

La aproape zece ani de la retragerea din tenis, Dinara Safina a dezvaluit cat de negativa a fost pentru ea experienta de a fi lider WTA.

Dinara Safina este una dintre jucatoarele care au ocupat prima pozitie a clasamentului WTA, dar nu au reusit sa castige vreun titlu de mare slem. Insuccesul rusoaicei a survenit in ciuda a trei calificari in finale de Grand Slam, doua la Roland Garros - in 2008 si 2009 - si una la Australian Open, in 2009.

Privind in urma la cariera sa de jucatoare profesionista de tenis, rusoaica s-a destainuit intr-un interviu oferit publicatiei britanice, The Guardian, afirmand: "Daca as putea incepe de la inceput, poate ca as incepe o cariera in tenis din nou, dar nu imi este dor de circuit. Am fost dezamagita de tenis. Am crezut ca, atunci cand devii faimoasa, cand ajungi numarul 1 in lume, viata se schimba. Dar am inteles rapid ca asta nu corespunde visurilor mele, iar totul s-a naruit," a punctat Safina.

"Am visat sa ajung lider mondial, dar odata ce am ajuns acolo, tot ce am simtit a fost presiune. Nu ma asteptam la asta. As fi crezut ca va fi distractiv sa fiu faimoasa, sa fiu numarul 1, ca toata lumea va fi fericita, dar a fost exact opusul. Toata lumea vrea doar sa te bata, e nasol. Intotdeauna la conferintele de presa primeam intrebarea: 'Cand o sa castig primul meu Grand Slam?' Imi puneau intrebarea de parca eu n-as fi vrut sa castig unul... asta a inceput sa-mi polueze gandirea si sa devina dureros, pentru ca imi doream cu adevarat sa fi castigat un turneu de mare slem," a povestit Dinara Safina in acelasi interviu oferit The Guardian. Dinara Safina s-a retras la varsta de numai 25 de ani din tenis, chinuita fiind de accidentari. Safina s-a retras avand in palmares 12 titluri WTA si un cec total in valoare de $10,585,640.

Spre deosebire de Dinara Safina, Simona Halep a reusit sa rupa lantul gandurilor negre si a presiunilor care erau exercitate asupra ei in perioada 2014-2018, reusind sa isi adjudece pana in prezent doua titluri de Grand Slam: Roland Garros 2018 si Wimbledon 2019. In ambele finale, Halep a trecut de cate o sportiva din Statele Unite ale Americii; la Paris, Simona a invins-o pe Sloane Stephens in trei seturi, scor 3-6, 6-4, 6-1, in vreme ce in capitala Marii Britanii, Halep a invins-o pe Serena Williams cu un dublu 6-2.