Noul transfer al lui Dinamo nu a mai jucat de 16 luni! Cum s-a pregatit fundasul spaniol in aceasta perioada

Conducerea lui Dinamo ii intareste lotul lui Gigi Multescu cu un fundas spaniol, care a jucat ultimul meci oficial pentru TSKA Sofia, in decembrie 2019.

Dinamo a anuntat ieri transferul lui Luis Albentosa (32 ani), un fundas central spaniol de 193cm inaltime, in varsta de 32 de ani, care a mai jucat la Elche, Cadiz, Eibar, Derby County, Malaga, Deportivo la Coruna, Tarragona si TSKA Sofia. Dorit isistent de Steve McLaren la Ispwich Town, aparatorul a avut un traseu descendent in ultimii 6 ani. Prezentat ca "fundasul care s-a duelat cu Messi", ibericul a evoluat ultima data intr-un meci oficial pe 1 decembrie 2019, pentru TSKA Sofia, in decursul a patru luni de zile el bifand 15 meciuri si doua goluri in Parva Liga.

In ultimele 16 luni, Albentosa s-a antrenat cu o echipa de juniori a clubului UD Alzira, echipa orasului unde s-a nascut. De asemenea, el a primit acceptul sa se pregateasca cu un antrenor privat pe Estadio Luis Suner Pico din localitatea valenciana si a postat pe retelele de socializare numeroase filmulete cu antrenamentele sale de pregatire fizica, printre care sedinte in sala de fitness, trasee cu bicicleta sau exercitii cu TRX sau cu noul aparat Handy Gym. Desi nu a mai evoluat de mult timp, Albentosa este inca cotat la 600.000 de euro de site-urile de specialitate, ceea ce il face al treilea jucator din lotul lui Dinamo, dupa valoarea de piata.

Pe postul de fundas central, Dinamo ii mai are pe "veteranii" Ante Puljici (33 ani) si Florin Bejan (30 ani), pe Ricardo Grigore (21 ani) si Marco Ehmann (20 ani), tineri care se incadreaza in Regula U21, dar si pe juniorii Deniz Giafer (19 ani) si Dan Talmaciu (18 ani), care evolueaza la Dinamo II si au fost pe banca la meciuri din Liga 1. Antrenorul Gigi Multescu a cerut mai multe transferuri pentru a intari lotul si a evita emotiile luptei pentru salvarea de la retrogradare, dar, deocamdata, conducerea clubului l-a adus pe Albentosa si i-a chemat in probe pe atacantul sarbo-elvetian Nemanja Petrovici (23 ani), care nu a mai jucat din iulie 2020, si pe fundasul dreapta Constantin Nica (28 ani), al carui ultim meci oficial a fost in septembrie 2019, in tricoul lui FC Voluntari.