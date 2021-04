Sorana Cirstea a facut ravagii in sala de forta! Aparitia incendiara cu care i-a lasat pe toti muti

Sorana Cirstea si-a surprins fanii din nou, printr-o postare indrazneata pe Instagram.

Sorana Cirstea a facut furori pe Instagram, publicand o noua imagine din sala de forta. Jucatoarea nascuta la Targoviste s-a afisat intr-un echipament produs de sponsorul sau, New Balance, pentru care face echipa alaturi de Eugenie Bouchard.

"Sunt indragostita de acest echipament New Balance!" a scris numarul 66 WTA intr-un Instastory. Impreuna cu Simona Halep, Sorana Cirstea va reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo, programate in aceasta vara in perioada 23 iulie - 8 august.

Pana atunci, Sorana Cirstea si Simona Halep vor munci cot la cot pentru a aduce Romaniei o victorie in barajul de Billie Jean King Cup cu Italia, fixat in intervalul 16-17 aprilie. Confruntarea va avea loc in Arena BT din Cluj-Napoca si le va asigura celor doua jucatoare prezenta necesara in Billie Jean King Cup (fosta Fed Cup) pentru a putea participa la Olimpiada.

"Din fericire, voi juca la Olimpiada! Am fost contactata de federatie, am inteles ca s-a obtinut o derogare pentru mine. M-au intrebat daca doresc sa joc si am spus 'da!' Este o onoare, am jucat doua Olimpiade, la a treia am fost accidentata. Normal, vreau sa joc, daca s-a obtinut aceasta derogare. Nu am cerut-o eu, dar a venit din partea lor si atunci m-am bucurat," a declarat Sorana Cirstea inainte sa plece la Miami, noteaza ProSport.