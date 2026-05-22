Fotbalistul nu ar mai intra în planurile lui Cristi Chivu pentru noul sezon, iar conducerea lui Inter caută deja soluții pentru a-l vinde în această vară. Campion mondial cu Franța în 2018, Pavard a avut un sezon complicat la Marseille. Deși a bifat 37 de meciuri, dintre care 31 ca titular, prestațiile sale au fost criticate constant de presa franceză și de foștii jucători ai clubului.

Benjamin Pavard nu trece prin cele mai plăcute momente nici pe plan fotbalistic, dar nici pe plan personal. Campionul mondial nu va continua la Olympique Marseille, în Ligue 1 (campionatul care se vede LIVE și exclusiv pe VOYO), după ce clubul de pe Velodrome a decis să nu activeze clauza de transfer definitiv, iar întoarcerea la Inter pare să fie doar temporară.

Benjamin Pavard a fost vizat de cinci hoți. Soția fotbalistului ”a dat alarma”

Pe plan personal, Pavard a trecut prin mari emoții în aceste zile! Presa din Franța notează că locuința fundașului de la Marseille a fost vizată de hoți, miercuri, 20 mai.

Soția fotbalistului, pe numele ei Kleofina Pnishi, a surprins cinci bărbați în grădina casei, înainte ca aceștia să fugă cu o mașină. Speriați de faptul că au fost văzuți, cei cinci au fugit înainte să vină poliția la fața locului, dar în cele din urmă au fost prinși.

Nu este clar dacă Pavard se afla sau nu în casă, dar până la urmă totul s-a rezolvat cu bine.

Campionul mondial Benjamin Pavard, în căutarea unei noi echipe

Deși fotbalistul nu va rămâne la Marseille, care nu va activa clauza de transfer definitiv, el a plecat din Franța cu un mesaj sentimental:

”Plec cu multe emoții, lecții învățate și amintirea unui vestiar care a rămas unit până la sfârșit. Purtarea acestui tricou va rămâne o experiență puternică în cariera și în viața mea. Întotdeauna am încercat să dau totul pe teren și să reprezint acest club cu respect și angajament. Mult succes OM pentru viitor”.