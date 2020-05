A mintit ca vine din Anglia pentru a sta in carantina si s-a ales cu DOSAR PENAL! Ce a patit acest barbat din Romania

Un barbat din Targoviste s-a ales cu dosar penal dupa ce a mintit ca vine din Anglia pentru a sta in carantina.

Un barbat fara locuinta din Targoviste i-a mintit pe medici ca a venit din Anglia pentru a putea sta in carantina.

Omul a incercat sa obtina temporar un acoperis deasupra capului.

El s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgente din Targoviste cu povestea inventata si le-a marturisit medicilor ca a revenit in tara din Anglia la inceputul acestei luni.

Initial, povestea a fost crezuta si barbatul a fost plasat in carantina, insa ulterior, oamenii legii au aflat ca totul este o minciuna si acesta a fost sanctionat conform legii. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru fals in declaratii, anunta Digi 24.

"In data de 27.05.2020 la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviste s-a inregistrat un dosar penal avand ca obiect comiterea infractiunii de fals in declaratii, prev. de art. 326 Cod penal.

S-a constatat ca in ziua de 11.05.2020 o persoana de sex masculin s-a prezentat la U.P.U. Targoviste pentru consult medical, ocazie cu care le-a declarat cadrelor medicale ca s-a intors din Anglia in data de 02.05.2020.

In lipsa unei locuinte, persoana in cauza a urmarit prin declararea necorespunzatoare adevarului, in sensul ca a revenit in tara din zona rosie, sa fie introdusa in carantina institutionalizata.

In urma celor declarate, cadrele medicale au actionat conform protocolului DSP, impunandu-se carantina de 14 zile", se arata intr-un comunicat al PJ Targoviste.

