EXCLUSIV | BREAKING NEWS: Cutremur in Romania, e o situatie unica in lume! Echipele gasite cu jucatori pozitivi la coronavirus, EXCLUSE DIN CAMPIONAT! Scenariu teribil pentru FCSB si CFR

Liga 1 ar trebui sa revina pe 13 iunie. Echipele au inceput antrenamentele si au trecut mai multe teste impotriva maladiei care a schimbat vietile a miliarde de oameni la nivel global. Lucrurile nu sunt deloc simple cand vine vorba de reluarea campionatului Romaniei. Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a fost azi intr-o comisie a Ministerului Sanatatii, iar rezultatele obtinute nu sunt deloc cele pe care le astepta. La intrunire a participat si Ministrul Sportului, Ionut Stroe.

Autoritatile sanitare l-au avertizat in privinta riscurilor la care se expun echipele in cazul infectarii cu COVID. Astfel, scenariul momentului prevede ca echipele depistate cu cazuri pozitive sa fie EXCLUSE din competitie, indiferent de nivelul la care joaca. In acest moment, in Romania ar mai trebui sa se dispute partide din primele 3 ligi, plus fazele finale ale Cupei Romaniei pentru ca sezonul sa fie incheiat in fotbalul profesionist.

"In 6, 7 iunie vom putea vedea meciuri amicale ale exhipelor noastre din Liga 1 si Liga a 2-a. Pana atunci, din pacate, jucatorii trebuie sa stea in cantonament. Asta e conditia. Jucatorii trebuie sa inteleaga aceasta situatie la nivel national, vorbim de o criza. In cazul in care se va gasi un jucator pozitiv la o echipa, mai degraba pare ca echipa respectiva nu va mai trebui sa continue competitia. Cel putin asa arata situatia astazi. Trebuie sa facem fata tuturor acestor constrangeri, tuturor acestor restrictii astfel incat sa ne putem adapta pe parcurs!", a spus Burleanu pentru www.sport.ro si PRO TV.