Roș-albaștrii ocupă locul 11 în clasament, cu 31 de puncte, la cinci lungimi în urma Oțelului, ocupanta locului șase, ultima poziție de play-off.

Marius Șumudică, convins că strategia lui Gigi Becali este falimentară

Gigi Becali a hotărât ca, în ultimele meciuri rămase din sezonul regulat, Ștefan Târnovanu să treacă pe banca de rezerve, iar locul din poartă să fie ocupat de portarul de 18 ani, Matei Popa. Astfel, FCSB să poată juca doar cu jucători de câmp seniori.

Marius Șumudică este convins că FCSB va merge din rău în mai rău în cazul în care va pune în aplicare planul lui Gigi Becali în legătură cu titularizarea în poartă a portarului U21 Matei Popa.

Antrenorul celor de la Al-Okhdood crede că Popa nu are experiența necesară pentru a face față la presiunea de la FCSB, iar, având în vedere problemele mari întâmpinate de roș-albaștri în compartimentul defensiv, Matei Popa va avea mari probleme.

”Deci până la urmă am avut dreptate cu ceea ce am spus cu under-ul, nu? De când a început campionatul tot le spun că ei suferă la nivel de under. Eu cred că este un risc extraordinar de mare. FCSB-ul în momentul de față, nu numai că suferă pe fazele de atac, pentru că nu finalizează și în momentul în care lipsește Tănase cred că este o pierdere importantă, dar eu cred că au o problemă mare din punct de vedere defensiv.

Și atunci portarul va fi supus. Ai nevoie de un portar cu experiență. Eu nu sunt adeptul să dau credit pe tinerețea unui portar under, pe experiența pe care în momentul de față nu o are. Nu sunt de acord cu așa ceva.

Uitați-vă ce probleme au ei, ei primesc goluri foarte multe. Și atunci ce înseamnă asta? Că portarul va fi pus la încercări destul de grele și atunci va trebui să ai un portar cu experiență. Târnovanu, dacă pui în balanță așa, este un portar foarte bun și i-a scos de multe ori. Chiar de foarte multe ori.

Risc mare de tot. Este un risc pe care nu poți să ți-l asumi decât pe început de campionat și etapă de etapă probabil să crească acest copil. Tu îl arunci acum, sunt valurile de 12 metri, vine tsunami, și tu îl arunci pe acest copil să te scoată. Nu are nici capacitate, nici mental, un copil de 18 ani nu are cum, e presiunea foarte mare.

Ok, câștigi un senior în teren, dar probabil cred că Gigi a spus-o așa pe moment. Nu cred că MM, sau cu cine se mai consultă Gigi, va lua această decizie. Și cred că dacă mă mai aude și pe mine acum, mă ascultă”, a spus Marius Șumudică la Fanatik.

