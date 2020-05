"Nu putem comite nicio greseala!" Mesajul transmis de Pep Guardiola fanilor lui City! Ce le-a spus antrenorul campioanei Angliei dupa ce mama sa a murit din cauza coronavirusului

Pep Guardiola le-a transmis un mesaj fanilor de la Manchester City.

Antrenorul celor de la Manchester City, Pep Guardiola, a tinut sa le transmita un mesaj fanilor echipei dupa ce la inceputul lunii aprilie mama sa a murit din cauza coronavirusului. Guardiola le-a transmis fanilor de la City sa respecte regulile impusa impotriva combaterii coronavirusului.

"Cred ca toti fanii din lumea intreaga sunt nerbdatori sa vada din nou fotbal si vrem sa revenim, dar acum alte lucruri sunt prioritatea. Atunci stati in siguranta, fiti prudenti si cand va fi posibil, vom reveni. La inceput fara voi, dar sper ca vom putea reintra in rutina obisnuita. Acum lucrul cel mai important este sa respectam instructiunile.

Daca ni se spune sa folosim o masca, sa stam acasa sau sa pastram distanta sociala, trebuie s-o facem. Fiindca sunt multi, foarte multi oameni in NHS care-si pun vietile in pericol ca sa le salveze pe ale noastre. Este incredibil ce au facut. Acum nu putem comite nicio greseala", a transmis Pep Guardiola.