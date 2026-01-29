Casap, fotbalist format în Academia Hagi, a semnat la finalul lunii noiembrie cu KF Prishtina e Re, însă s-a despărțit de ultima clasată din Kosovo după mai puțin de două luni, la începutul acestui an. Mijlocașul a apucat să joace în doar trei partide, iar ulterior și-a anunțat plecarea.

Carlo Casap a semnat cu CSC Dumbrăvița



La câteva săptămâni distanță după plecarea de la clubul din Kosovo, Carlo Casap, fotbalist născut în Timișoara, a semnat aproape de casă, cu CSC Dumbrăvița, ocupanta locului 18 din Liga 2.



Casap, unul dintre jucătorii importanți lansați de Academia Hagi, a cucerit două titluri de campion în România, ambele sub comanda "Regelui", în 2017 și 2023.



Mijlocașul, care a strâns peste 100 de meciuri la nivelul primului eșalon, va coborî acum în Liga 2, la o echipă care nu are drept de promovare din cauza formei de organizare și va lupta pentru evitarea retrogradării în play-out.



Carlo Casap a avut cariera marcată de mai multe accidentări care i-au stopat ascensiunea. În ultimii ani, a încercat să se pună pe picioare la Concordia Chiajna și FC Botoșani, iar ulterior a revenit la Farul, unde nu a mai fost jucătorul de bază de altădată.

