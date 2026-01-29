OFICIAL Decădere! Unde a ajuns Carlo Casap, dublu campion al României, la 27 de ani

Decădere! Unde a ajuns Carlo Casap, dublu campion al României, la 27 de ani Liga 2
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Carlo Casap (27 de ani) s-a întors în fotbalul românesc, după o scurtă experiență în Kosovo.

TAGS:
Carlo Casapcsc dumbravitaFarul Constanta
Din articol

Casap, fotbalist format în Academia Hagi, a semnat la finalul lunii noiembrie cu KF Prishtina e Re, însă s-a despărțit de ultima clasată din Kosovo după mai puțin de două luni, la începutul acestui an. Mijlocașul a apucat să joace în doar trei partide, iar ulterior și-a anunțat plecarea.

Carlo Casap a semnat cu CSC Dumbrăvița

La câteva săptămâni distanță după plecarea de la clubul din Kosovo, Carlo Casap, fotbalist născut în Timișoara, a semnat aproape de casă, cu CSC Dumbrăvița, ocupanta locului 18 din Liga 2.

Casap, unul dintre jucătorii importanți lansați de Academia Hagi, a cucerit două titluri de campion în România, ambele sub comanda "Regelui", în 2017 și 2023.

Mijlocașul, care a strâns peste 100 de meciuri la nivelul primului eșalon, va coborî acum în Liga 2, la o echipă care nu are drept de promovare din cauza formei de organizare și va lupta pentru evitarea retrogradării în play-out.

Carlo Casap a avut cariera marcată de mai multe accidentări care i-au stopat ascensiunea. În ultimii ani, a încercat să se pună pe picioare la Concordia Chiajna și FC Botoșani, iar ulterior a revenit la Farul, unde nu a mai fost jucătorul de bază de altădată. 

Clasamentul din Liga 2

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Șoferul care a provocat tragedia cu 7 morți din Timiș ar fi consumat canabis. Momentele cheie de dinaintea impactului
Șoferul care a provocat tragedia cu 7 morți din Timiș ar fi consumat canabis. Momentele cheie de dinaintea impactului
ULTIMELE STIRI
Dennis Man, scos la pauză contra lui Bayern! Explicația antrenorului de la PSV
Dennis Man, scos la pauză contra lui Bayern! Explicația antrenorului de la PSV
Luptă fantastică pentru titlul de golgheter la EHF EURO 2026! Un jucător de la Dinamo, în top
Luptă fantastică pentru titlul de golgheter la EHF EURO 2026! Un jucător de la Dinamo, în top
Reacție dură după transferul ratat al vedetei din Superliga: ”Nimeni nu a mai umilit-o ca acest bogătaș!”
Reacție dură după transferul ratat al vedetei din Superliga: ”Nimeni nu a mai umilit-o ca acest bogătaș!”
Campion din box, arestat de poliție, după o căutare de două săptămâni!
Campion din box, arestat de poliție, după o căutare de două săptămâni!
„Vânez?” Djokovic, reacția turneului, în fața unui jurnalist, la Melbourne, înainte de semifinala cu Sinner
„Vânez?” Djokovic, reacția turneului, în fața unui jurnalist, la Melbourne, înainte de semifinala cu Sinner
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Reacția lui Cristi Chivu după ce Inter a ratat calificarea directă în optimile UCL, deși a câștigat cu 2-0 la Dortmund

Reacția lui Cristi Chivu după ce Inter a ratat calificarea directă în optimile UCL, deși a câștigat cu 2-0 la Dortmund

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a învins-o pe Dortmund în UEFA Champions League: ”Confirmă o altă calitate”

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a învins-o pe Dortmund în UEFA Champions League: ”Confirmă o altă calitate”

Dortmund – Inter 0-2. Chivu câștigă în Germania, dar ratează TOP 8 din UEFA Champions League

Dortmund – Inter 0-2. Chivu câștigă în Germania, dar ratează TOP 8 din UEFA Champions League

Un nou transfer la FCSB?! Mihai Stoica: ”Gigi ar plăti oricât, e convins că vom lua campionatul!”

Un nou transfer la FCSB?! Mihai Stoica: ”Gigi ar plăti oricât, e convins că vom lua campionatul!”

Ce a spus Elias Charalambous despre Gigi Becali: „Ar fi fost mai ușor pentru mine să plec”

Ce a spus Elias Charalambous despre Gigi Becali: „Ar fi fost mai ușor pentru mine să plec”



Recomandarile redactiei
Dennis Man, scos la pauză contra lui Bayern! Explicația antrenorului de la PSV
Dennis Man, scos la pauză contra lui Bayern! Explicația antrenorului de la PSV
Luptă fantastică pentru titlul de golgheter la EHF EURO 2026! Un jucător de la Dinamo, în top
Luptă fantastică pentru titlul de golgheter la EHF EURO 2026! Un jucător de la Dinamo, în top
Reacție dură după transferul ratat al vedetei din Superliga: ”Nimeni nu a mai umilit-o ca acest bogătaș!”
Reacție dură după transferul ratat al vedetei din Superliga: ”Nimeni nu a mai umilit-o ca acest bogătaș!”
„Vânez?” Djokovic, reacția turneului, în fața unui jurnalist, la Melbourne, înainte de semifinala cu Sinner
„Vânez?” Djokovic, reacția turneului, în fața unui jurnalist, la Melbourne, înainte de semifinala cu Sinner
”Risc mare de tot!” Marius Șumudică este sigur: strategia lui Gigi Becali, falimentară
”Risc mare de tot!” Marius Șumudică este sigur: strategia lui Gigi Becali, falimentară
Alte subiecte de interes
Inedit! Dublul campion din Superligă, prezentat ca un superstar la noua echipă: „Este de așteptat să fie o forță”
Inedit! Dublul campion din Superligă, prezentat ca un superstar la noua echipă: „Este de așteptat să fie o forță”
Din campion cu Hagi, la "lanterna roșie" din Kosovo! Unde a ajuns mijlocașul cu două titluri în Liga 1
Din campion cu Hagi, la "lanterna roșie" din Kosovo! Unde a ajuns mijlocașul cu două titluri în Liga 1
Paul Codrea revine în fotbalul românesc: ”Bun venit!”
Paul Codrea revine în fotbalul românesc: ”Bun venit!”
După 10 sezoane în Superliga, a semnat cu noua echipă: "Să fie într-un ceas bun!"
După 10 sezoane în Superliga, a semnat cu noua echipă: "Să fie într-un ceas bun!"
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
CITESTE SI
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

stirileprotv Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un bărbat care a suferit un AVC a fost dat afară în timp ce se afla în concediu medical. Care a fost motivul deciziei

stirileprotv Un bărbat care a suferit un AVC a fost dat afară în timp ce se afla în concediu medical. Care a fost motivul deciziei

„Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

stirileprotv „Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!