Roș-albaștrii sunt în pericol să rateze calificarea în play-off.

Mihai Stoica: ”Mă feresc să dau nume, dar unii și-au schimbat comportamentul!”

Cu șapte meciuri rămase din sezonul regulat, campioana en-titre ocupă locul 11 în ierarhie, cu 31 de puncte, la cinci lungimi în urma Oțelului, ocupanta locului 6, ultimul care duce în play-off.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a atras atenția cu privire la unele probleme de conduită din vestiarul campioanei României.

Oficialul roș-albaștrilor a mărturisit că mai mulți jucători ai lui FCSB și-au schimbat drastic comportamentul după performanțele reușite de echipă în ultimii doi ani.

”Aia am zis-o de multe ori, dar când vezi că nu te transferi, tu lupți să te transferi sau abandonezi? Eu nu cred chestia asta, eu nu cred că Șut a fost sub nivelul lui de anul trecut pentru că nu s-a transferat, eu nu cred că Târnovanu a greșit, deși acum un an de zile nu greșea, pentru că nu s-a transferat.

Pur și simplu, unii, și aici mă feresc să dau nume, dar ei cam știu care sunt, și-au schimbat comportamentul. Poate asta (n.r. banii câștigați la FCSB), poate că te vânează toată lumea pentru autografe și te gândești că ești altul decât erai cu un an sau cu doi ani înainte. Eu de aia am și dat un exemplu și am spus că un om de mare valoare, că e fotbalist, că e antrenor, că e conducător, este cel care nu se schimbă dacă statutul său s-a schimbat, dacă locul lui în societate s-a schimbat, dacă a urcat trepte, că poți să urci trepte și financiar, poți să urci trepte și din punct de vedere al notorietății.

Cel puțin în percepția mea și din câte îl cunosc eu, Cosmin Olăroiu se comportă la fel, dar nu numai cu mine, că hai să spunem că noi suntem și prieteni, că am și eu un statut, ci cu oameni care nu au alt statut față de cel pe care îl aveau acum 18 ani, dar el a ajuns la un cu totul și cu totul alt nivel, și financiar, și din punct de vedere al trofeelor, și al cunoștințelor.

Asta le-am spus tuturor, Oli l-a avut secund pe Fabio Cannavaro, deținătorul Balonului de Aur, se comportă la fel. De ce? Pentru că are caracter. Una e să fii nervos într-o situație și să te comporți urât, dar să fii același om, chiar dacă ai ieșiri. Dacă ești altul și de unde dai ’Bună ziua’ și la clanțe, acum nu mai saluți pe nimeni, mi se pare o problemă asta”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

