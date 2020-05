Pigliacelli, uitat de antrenor si coechipieri! Pandemia de coronavirus l-a speriat pe portarul Craiovei: "Nu vreau sa merg prin oras, mi-e frica!"

Zilele petrecute in carantina si frica de coronavirus si-au pus amprenta asupra portarului Universitatii Craiova.

Portarul italian a recunoscut ca ii este frica sa paraseaca locuinta. Acesta a petrecut 40 de zile de carantina in tara sa natala, iar odata cu intoarcerea in Romania a fost nevoit sa stea 14 zile izolat intr-un hotel din Craiova. Pigliacelli a parasit izolarea duminica, iar de atunci nu a iesit din casa.

"Nu a fost usor in carantina, am stat doar in camera. Am fost 40 de zile in carantina in Italia si 14 aici, iar acum vreau sa merg acasa. E greu sa stai tot timpul inchis. Si daca ai o problema tot singur esti. Nu am facut absolut nimic, doar am stat in camera. Aici, la hotel, am incercat sa stau linistit. Mi s-a adus mancare buna si asta a fost tot", a declarat italianul pentru Gazeta de Sud.

Chiar daca simte nevoie sa mearga afara, portarul nu doreste sa iasa in oras din cauza lipsei de responsabiltate a oamenilor din Craiova.

"Vreau sa merg acasa si sa stau linistit. Chiar nu vreau sa merg prin oras, pentru ca mi-e frica. Am stat pe geam si m-am uitat si nu am vazut oamenii sa poarte masca", a povestit portarul Universitatii.

Mai mult de atat, goalkeeper-ul a dezvaluit ca a trecut prin clipe agonizante in izolarea din Romania, nefiind bagat in seama aproape de nimeni. Colegii si antrenorul au uitat de el chiar daca au stat in acelasi hotel.

"Am vorbit doar cu Koljic si cu Acka. Cu altcineva...nu m-a sunat nimeni si nu mi-a trimis nimeni niciun mesaj. Nu am vorbit cu nimeni. Nici cu antrenor, nici de la club", a spus Pigliacelli.