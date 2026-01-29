S-a discutat despre o eventuală revenire în Serie A, la AS Roma sau AC Milan, însă deocamdată o mutare a intrat în impas, pentru că Tottenham nu vrea să îl cedeze doar temporar pe Radu Drăgușin.

AC Milan așteaptă la Florin Manea să o convingă pe Tottenham să renunțe la Radu Drăgușin

AC Milan forțează transferul lui Radu Drăgușin în ultimele zile din perioada de transferuri de iarnă, însă totul depinde de șefii celor de la Tottenham. Conform lui Daniele Longo, Igli Tare, directorul sportiv al lui AC Milan, s-a aflat în ultimele zile în contact direct cu Radu Drăgușin și cu Florin Manea, agentul fotbalistului, pentru a pune la punct o strategie prin care poate fi realizată mutarea.

Totuși, se pare că poziția lui Tottenham a rămas cel puțin deocamdată neschimbată. Radu Drăgușin poate pleca de la echipă doar dacă va fi plătită o sumă de transfer sau sub formă de împrumut cu obligație de cumpărare definitivă în vară.

Pentru că AC Milan îl vrea pe internaționalul român doar până în vară, discuțiile dintre AC Milan și Tottenham în privința lui Drăgușin nu au avansat, iar italienii se bazează pe Florin Manea să îi convingă pe cei de la Tottenham să accepte un împrumut cu opțiune de cumpărare.

