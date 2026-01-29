Jackpot pentru Nicolae Stanciu! Chinezii i-au pus pe masă cel mai mare salariu posibil

Anul 2026 a început rău pentru Nicolae Stanciu. Căpitanul României a primit o oportunitate rară de a juca la Genoa în meciul cu AC Milan, însă a irosit un penalty în prelungiri, care putea aduce victoria "Grifonului" pe San Siro.



Nicolae Stanciu, salariu brut de 3 milioane de euro la Dalian Yingbo

La scurt timp, Nicolae Stanciu s-a despărțit de Genoa prin rezilierea contractului. Mijlocașul și-a găsit rapid o nouă echipă, iar duminică a ajuns în China pentru a semna cu Dalian Yingbo, formație care a terminat ultima ediție de campionat pe locul 11.



Nicolae Stanciu, care a mai jucat în China la Wuhan Three Towns, în perioada 2022-2023, va fi starul lui Dalian Yingbo în 2026, iar clubul i-a pus pe masă un salariu brut pe măsură: 3 milioane de euro anual, anunță Sohu.



3 milioane de euro este salariul brut maxim pe care îl poate încasa un fotbalist străin în prima ligă din China, conform reglementărilor adoptate de Federația Chineză de Fotbal la finalul anului 2020.



Chinezii notează că un salariu asemănător încasează un alt jucător de la Dalian Yingbo, atacantul Cephas Malele (32 de ani), care a jucat în trecut la FC Argeș și CFR Cluj, iar iarna trecută a semnat cu gruparea chineză.