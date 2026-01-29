Jackpot pentru Nicolae Stanciu! Chinezii i-au pus pe masă cel mai mare salariu posibil

Jackpot pentru Nicolae Stanciu! Chinezii i-au pus pe masă cel mai mare salariu posibil Stranieri
Nicolae Stanciu (32 de ani) va juca din nou în China, după o experiență nereușită în Serie A.

Anul 2026 a început rău pentru Nicolae Stanciu. Căpitanul României a primit o oportunitate rară de a juca la Genoa în meciul cu AC Milan, însă a irosit un penalty în prelungiri, care putea aduce victoria "Grifonului" pe San Siro.

Nicolae Stanciu, salariu brut de 3 milioane de euro la Dalian Yingbo

La scurt timp, Nicolae Stanciu s-a despărțit de Genoa prin rezilierea contractului. Mijlocașul și-a găsit rapid o nouă echipă, iar duminică a ajuns în China pentru a semna cu Dalian Yingbo, formație care a terminat ultima ediție de campionat pe locul 11.

Nicolae Stanciu, care a mai jucat în China la Wuhan Three Towns, în perioada 2022-2023, va fi starul lui Dalian Yingbo în 2026, iar clubul i-a pus pe masă un salariu brut pe măsură: 3 milioane de euro anual, anunță Sohu.

3 milioane de euro este salariul brut maxim pe care îl poate încasa un fotbalist străin în prima ligă din China, conform reglementărilor adoptate de Federația Chineză de Fotbal la finalul anului 2020.

Chinezii notează că un salariu asemănător încasează un alt jucător de la Dalian Yingbo, atacantul Cephas Malele (32 de ani), care a jucat în trecut la FC Argeș și CFR Cluj, iar iarna trecută a semnat cu gruparea chineză.

  • Ediția din 2026 a Superligii Chineze va debuta pe 6 martie.

Răzvan Raț, dezvăluiri din interior legate de plecarea lui Stanciu de la Genoa 

Costin Ștucan, moderatorul emisiunii Fața la Joc, care se vede în fiecare luni seara la PRO TV, i-a avut invitați în platou pe Costel PantilimonRobert Niță și Cătălin Oprișan, iar prin intermediul unui apel video a fost prezent și Răzvan Raț.

Oficialul de la Genoa a abordat și subiectul legat de plecarea lui Nicolae Stanciu de la echipa din Serie A și a pus capăt anumitor speculații. Răzvan Raț a explicat că motivul din spatele despărțirii dintre cele două părți nu are legătură cu penalty-ul ratat de Stanciu la ultima fază a partidei cu AC Milan din Serie A, încheiată 1-1.

„S-a tot scris de Stanciu că a fost înlăturat de la echipă pentru că a ratat penalty-ul cu AC Milan. Nu are nicio legătură, deci nu a fost 'bomboana de pe colivă' penalty-ul ăla.

Chiar nu, pur și simplu am ajuns la o înțelegere împreună, că ar fi mai bine ca el să meargă să joace undeva, astfel încât el să revină și la echipa națională și să poate să o ajute.

(n.r. Decizia era luată înainte de penalty-ul acela?) Avem doar discuții, iar Stanciu era nemulțumit că joacă mai puțin, cum e și normal, și atunci am avut doar discuții normale la momentul respectiv”, a spus Răzvan Raț în exclusivitate la PRO TV, în emisiunea Fața la Joc.

Mijlocașul de 32 de ani a jucat doar șapte partide în tricoul „grifonilor” și a marcat un singur gol.

