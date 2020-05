Doliu in Premier League! Tatal antrenorului lui Aston Villa a pierdut lupta cu noul coronavirus

Clubul Aston Villla a anuntat miercuri seara ca tatal managerului, Dean Smith a decedat in urma infectarii cu COVID19.

Tatal antrenorului englez a murit la varsta de 79 de ani.

"Familia Aston Villa este trista sa anunte ca Ron Smith a murit la varsta de 79 de ani. Ron, cel care traia intr-o casa de batrani dupa ce a fost diagnosticat cu dementa in urma cu 6 ani, a fost infectat cu coronavirus in urma cu 4 saptamani. Dupa o perioada scurta petrecuta in spital, el a decedat cu familia alaturi de el. Fan pe tot parcursul vietii al lui Villa, Ron a fost steward pe Villa Park timp de multi ani si a transmis dragostea pentru club catre copii", a fost mesajul celor de la Aston Villa.

Marea Britanie are peste 260 de mii de cazuri de COVID 19, iar peste 37 de mii de oameni si-au pierdut viata.

Ieri, cluburile din Premier League au fost de acord ca antrenamentele in grupuri sa fie reluate. Cel mai probabil campionatul va reincepe dupa 19 iunie. Oficialii britanici vor ca cele 92 de partide ramase sa fie jucate in iunie si in iulie.