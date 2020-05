Inca PATRU CAZURI noi de coronavirus in Premier League! Se mai reia campionatul englez?

In Premier League au aparut inca patru cazuri de infectari cu coronavirus dupa o noua runda de teste.

Patru oameni de la trei cluburi din prima liga engleza au fost depistati pozitiv cu noul coronavirus. Pana marti au fost testate 1008 persoane din Premier League si urmeaza ca joi si vineri sa se desfasoare a patra runda de testari, anunta Sky Sports.

Inca nu se stie daca cei patru testati pozitiv sunt jucatori sau membri ai staff-ului vreunei echipe. "Premier League poate confirma ca luni, 25 mai, si marti, 26 mai, au fost testate 1008 persoane pentru COVID-19, jucatori si membri din personalul cluburilor.

Dintre acestia, patru oameni de la trei cluburi au fost tesati pozitiv. Jucatotii sau membrii staff-ului care au fost depistati pozitiv se vor izola pentru sapte zile. Anterior, in perioada 19-22 mai, au fost testate 996 de persoane, doua fiind pozitive. Pentru a patra runda, numarul testelor pentru fiecare echipa va creste de la 50 la 60.", au spus oficialii Premier League.

Din martie nu s-a mai jucat fotbal in Premier Lague, insa Guvernul englez a aprobat ca sportul profesionist sa poata fi reluat dupa 1 iunie. Cluburile au reluat deja antrenamentele in echipa, iar asta este un pas major spre reluarea campionatului.

Liverpool e lider in Premier League si mai are nevoie de doar doua victorii in ultimele etape pentru a deveni campioana dupa 30 de ani. City este la 25 de puncte in spate si spera doar sa isi consolideze locul doi si se concentreaza pe Champions League.

Imagini din City-Liverpool din 2016: