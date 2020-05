"Pandemia de coronavirus a fost in avantajul meu!" Suarez este dornic sa revina la fotbal

Jucatorul Barcelonei, Luis Suarez, este nerabdator sa revina pe gazon dupa o perioada in care a avut timpul necesar pentru a se reface dupa accidentarea teribila la genunchi, suferita la inceputul anului.

Intr-un interviu pentru Diario Sport, uruguayanul a spus ca pandemia de coronavirus a avut in avantajul lui.

"Pandemia m-a ajutat sa castig timp pentru recuperarea mea. Acum voi putea sa joc in meciuri la care nu as fi putut sa iau parte inainte de pandemie. Sunt foarte fericit pentru acest lucru, dar trebuie sa tinem cont si de partea negativa si de intreaga situatie cu care se confrunta multi oameni in prezent."

Referitor la cum si-a petrecut perioada de carantina, Suarez a spus ca a facut antrenamente, revenirea la activitatile alaturi de colegi fiind acum o binecuvantare.

"A fost o perioada neobisnuita, dar ne-am inteles bine cu totii si am lucrat de la distanta. Am primit exercitii prin telefon, iar uneori am facut pregatirea prin apel video. Acum sunt foarte fericit, mai ales ca incet, incet, am revenit la pregatire alaturi de colegii mei."

Uruguayanul este dornic sa revina pe gazon si sa reintre in rutina specifica unui program incarcat de meciuri, desi considera ca situatia va fi diferita de ceea ce a experimentat pana acum, avand in vedere ca suporterii nu ii vor putea sustine din tribune.

"Ambitiile noastre sunt, insa, aceleasi: sa castigam cat putem si cred ca suntem intr-o forma buna pentru a obtine cat mai multe victorii. Vad echipa intr-o stare buna, cu totii suntem emotionati", a conchis fotbalistul.

