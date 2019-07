Barcelona incepe sa vanda dupa ce l-a adus pe Griezmann! Oferta de 42.000.000 euro primita de catalani pentru un fotbalist din atac

Barcelona are un atac stelar si viseaza la o ultima "bomba", aducerea lui Neymar. Cu Messi, Suarez, Griezmann, Dembele si Coutinho in atac, Malcom are sanse mici sa mai prinda echipa.

Barcelona l-a transferat pe Antoine Griezmann, campion mondial in 2018, de la rivala Atletico cu 120.000.000 euro. Catalanii s-au hotarit sa achite clauza de reziliere a francezului si l-au adus pe acesta langa Messi si Suarez. Acum, Ernesto Valverde are un atac stelar la dispozitie. Chiar si asa, pe Camp Nou inca palpaie visul readucerii lui Neymar.

Cu Messi, Suarez, Griezmann, Dembele si Coutinho in ofensiva, chiar daca si viitorul ultimilor doi este in acest moment incert, sansele ca un alt brazilian sa mai joace in sezonul viitor sunt destul de mici. Este vorba despre tanarul malcom, cel pe numele caruia a venit deja o oferta importanta.

Dortmund a oferit 42.000.000 euro pentru Malcom, Barca ar putea accepta

Sport Catalunya scrie ca Malcom este pe picior de plecare, iar destinatia ar putea fi Borussia Dortmund. Formatia germana a oferit 42.000.000 euro in schimbul fotbalistului pe care Barcelona l-a luat din Ligue 1, de la Bordeaux.

In varsta de 22 de ani, Malcom a jucat doar 15 meciuri in sezonul trecut din La Liga, marcand un gol.