Cu Ianis Stoica (23 de ani) în sfârșit titular după trei meciuri consecutive începute pe banca de rezerve, Estrela Amadora a remizat în ultima etapă din Portugalia, 0-0 la ultima clasată AVS Futebol.

Ianis Stoica, două goluri mari și late la Estrela Amadora, în august și septembrie anul trecut

Atacantul român își continuă forma slabă în campionatul lusitan, după debutul fulminant din august, cu gol marcat la prima apariție, în 1-1 cu Estoril Praia.

De altfel, Ianis Stoica are doar două goluri marcate la Estrela Amadora - ultima sa reușită datează din septembrie anul trecut, în turul cu AVS Futebol câștigat cu 3-0.

În aceeași etapă din Portugalia, Gianluca Prestianni a revenit la Benfica Lisabona

Benfica Lisabona a învins-o pe Gil Vicente cu 2-1, luni, în aceeași etapă a 24-a, într-un meci în care a revenit argentinianul Gianluca Prestianni, care nu mai jucase după prima manşă a play-off-ului pentru optimile Champions League împotriva lui Real Madrid şi presupusul incident rasist care l-a implicat pe Vinicius Junior, scrie EFE.

Prestianni, absent după acel meci din 17 februarie, a revenit în primul ''11'' al lui Jose Mourinho şi a fost crucial pentru atacul echipei sale, mai ales în momentele premergătoare primului gol, într-un meci dificil pentru echipa din Lisabona, subliniază Agerpres.

''Vulturii'' s-au impus prin golurile lui Antonio Silva (35) şi Andreas Schjelderup (73), în timp ce oaspeţii au punctat prin Hector Hernandez (52).

Top 4 clasic în Liga Portugal: FC Porto, Sporting, Benfica, Braga

Cu această victorie, Benfica se menţine pe locul 3 în Primeira Liga cu 58 de puncte, la 3 distanţă de Sporting Lisabona şi la 7 de liderul FC Porto, cu care va juca în etapa următoare, pe 8 martie.