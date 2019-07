"Cred ca asta ne lipseste!" Becali a dezvaluit jucator pe care il vrea neaparat in primul 11! Ce a spus despre viitorul adversar: "Ma vad deja in grupe!"

FCSB a castigat cu 3-0 mansa tur cu Alashkert din Armenia si este cu un pas in turul 3 preliminar, acolo unde o va intalni pe castigatoarea dublei dintre Mlada Boleslav si Ordabasy (1-1 in tur, in Cehia). Becali este sigur ca FCSB va reusi sa se califice in grupele Europa League.

"Oricare ar fi, tot un fel de Alashkert. I-as vrea pe cei din Kazahstan pentru ca i-am vazut pe Astana cat sunt de slabi, iar Astana e campioana, va dati seama cum sunt astia. Lui Astana ii dadea 6-7, la astia le dam mai multe. Daca vrea Tanase (pe Mlada), sa-i facem si lui pe plac.



Nu-i problema (ca De Nooijer a jucat pentru Viitorul), noi avem nevoie sa joace in grupe. Ma si vad in grupe. Bine, am inteles ca a jucat foarte slab (cu Gent), am inteles ca a gresit la mult. Noi avem nevoie pe ofensiva, avem nevoie noi sa ne aparam? Cu cine ne aparam noi?



Se face selectie si vom intalni o echipa putin mai valoroasa (in play-off). Insa si in play-off noi vom fi tot capi de serie, tot bine vom cadea. Valoarea echipei se vede in combinatii, in joc. Doar ei trebuie sa inteleaga ca in fotbal trebuie sa lupti din prima clipa.



(Gnohere) Cred ca asta ne lipseste. Dureaza cam o luna sa poata sa intre, sa joace. Stan poate sa joace deja fundas stanga, cred ca el va fi cu Alashkert (la retur)" a spus Gigi Becali la Pro X.