La două zile după ce a fost confirmată prima prezență din istoria clubului în play-out, FCSB a pus în vânzare biletele pentru partida cu Universitatea Cluj, programată sâmbătă, de la ora 20:00, în ultima rundă din sezonul regulat.

Fanii lui FCSB, revoltați de prețurile biletelor după ratarea play-off-ului

Deși adversarul este unul de play-off, se anunță o asistență foarte redusă pe Arena Națională, având în vedere dezamăgirea uriașă a fanilor lui FCSB.

Suporterii campioanei nu și-au ascuns dezamăgirea nici când au văzut anunțul clubului referitor la biletele puse în vânzare pentru partida cu U Cluj. Mulți s-ar fi așteptat ca FCSB să reducă prețul tichetelor sau chiar să permită intrarea liberă.

Câteva dintre comentariilor suporterilor lui FCSB:

"Trebuia să fie intrarea GRATIS la meciul ăsta!"

"Vreți și bani în play-out?"

"Puneți biletele la liber. Or să fie mai mulți de la U"

"Și cu intrare liberă nu cred ca vine nimeni"

"De ce nu faceți intrarea liberă?"

"Pentru play-out dacă cereți tot 30 de lei e o mizerie"

"Veți veni cu prețurile astea și în play-out?"

9.391 este media spectatorilor de la meciurile lui FCSB de pe teren propriu în acest sezon. Campioana ocupă locul 4, sub Universitatea Craiova (14.073), Dinamo (11.128) și Rapid (10.877).

Cât costă biletele la FCSB - U Cluj