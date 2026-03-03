Recunoscut pentru fizicul său impresionant, Adama Traore a semnat cu West Ham pe finalul ferestrei de transferuri din această iarnă, după doi ani și jumătate în tricoul lui Fulham.

Adama Traore, interzis la sala de forță a lui West Ham

Nuno Espirito Santo s-a convins rapid de calitățile sale fizice și a decis să îi interzică lui Adama Traore să mai ridice greutăți la sala de forță de la baza lui West Ham.

"Fizicul lui este incredibil. E vorba de genetică. Trebuie să stea departe de sala de forță. I-am zis că trebuie să realizeze acest lucru și că e suficientă greutatea pe care o are acum. La sală va face doar prevenție, însă nu va mai avea voie să ridice greutăți.

De exemplu, Airidas Golambeckis (n.r - fundaș de 18 ani al lui West Ham) petrecere ore în șir la sală, dar el chiar trebuie să pună masă musculară. La el e invers", a spus Nuno Espirito Santo, la conferința de presă de luni, potrivit The Athletic.