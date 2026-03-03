Recunoscut pentru fizicul său impresionant, Adama Traore a semnat cu West Ham pe finalul ferestrei de transferuri din această iarnă, după doi ani și jumătate în tricoul lui Fulham.
Adama Traore, interzis la sala de forță a lui West Ham
Nuno Espirito Santo s-a convins rapid de calitățile sale fizice și a decis să îi interzică lui Adama Traore să mai ridice greutăți la sala de forță de la baza lui West Ham.
"Fizicul lui este incredibil. E vorba de genetică. Trebuie să stea departe de sala de forță. I-am zis că trebuie să realizeze acest lucru și că e suficientă greutatea pe care o are acum. La sală va face doar prevenție, însă nu va mai avea voie să ridice greutăți.
De exemplu, Airidas Golambeckis (n.r - fundaș de 18 ani al lui West Ham) petrecere ore în șir la sală, dar el chiar trebuie să pună masă musculară. La el e invers", a spus Nuno Espirito Santo, la conferința de presă de luni, potrivit The Athletic.
Adama Traore, care a impresionat la Middlesbrough și Wolves, iar ulterior a petrecut și câteva luni sub formă de împrumut la FC Barcelona, nu a reușit încă să se impună printre titularii lui West Ham. Spaniolul a fost titular doar într-un meci din Cupa Angliei, iar în Premier Legue a fost introdus doar pe finalul jocurilor.
Chiar și așa, Nuno Espirito Santo a dat asigurări că Traore va fi unul dintre oamenii de bază din finalul acestui sezon, unul în care West Ham va încerca să evite retrogradarea.
"Adama Traore este unic. Nu există mulți fotbaliști cu calitățile lui, cum ar fi viteza și tehnica în situații de unu contra unu. Este un talent de care trebuie să profităm, însă are nevoie de timp. Trebuie și el să se adapteze, dar deja a demonstrat la Wolves și în Spania. Vorbim despre un jucător de top", a mai pus antrenorul lui West Ham.
În următoarea rundă din Premier League, Adama Traore va înfrunta chiar fosta sa echipă. Fulham - West Ham se joacă miercuri, de la ora 21:30, în direct pe VOYO.
