GALERIE FOTO "Incredibil!" Bestia din Premier League nu mai are voie la sala de forță

"Incredibil!" Bestia din Premier League nu mai are voie la sala de forță Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Nuno Espirito Santo, antrenorul lui West Ham, a anunțat o decizie inedită în cazul lui Adama Traore (30 de ani).

TAGS:
Adama TraoreWest HamNuno Espirito Santo
Din articol

Recunoscut pentru fizicul său impresionant, Adama Traore a semnat cu West Ham pe finalul ferestrei de transferuri din această iarnă, după doi ani și jumătate în tricoul lui Fulham.

Adama Traore, interzis la sala de forță a lui West Ham

Nuno Espirito Santo s-a convins rapid de calitățile sale fizice și a decis să îi interzică lui Adama Traore să mai ridice greutăți la sala de forță de la baza lui West Ham.

"Fizicul lui este incredibil. E vorba de genetică. Trebuie să stea departe de sala de forță. I-am zis că trebuie să realizeze acest lucru și că e suficientă greutatea pe care o are acum. La sală va face doar prevenție, însă nu va mai avea voie să ridice greutăți.

De exemplu, Airidas Golambeckis (n.r - fundaș de 18 ani al lui West Ham) petrecere ore în șir la sală, dar el chiar trebuie să pună masă musculară. La el e invers", a spus Nuno Espirito Santo, la conferința de presă de luni, potrivit The Athletic.

  • Adama traore
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Adama Traore, care a impresionat la Middlesbrough și Wolves, iar ulterior a petrecut și câteva luni sub formă de împrumut la FC Barcelona, nu a reușit încă să se impună printre titularii lui West Ham. Spaniolul a fost titular doar într-un meci din Cupa Angliei, iar în Premier Legue a fost introdus doar pe finalul jocurilor.

Chiar și așa, Nuno Espirito Santo a dat asigurări că Traore va fi unul dintre oamenii de bază din finalul acestui sezon, unul în care West Ham va încerca să evite retrogradarea.

"Adama Traore este unic. Nu există mulți fotbaliști cu calitățile lui, cum ar fi viteza și tehnica în situații de unu contra unu. Este un talent de care trebuie să profităm, însă are nevoie de timp. Trebuie și el să se adapteze, dar deja a demonstrat la Wolves și în Spania. Vorbim despre un jucător de top", a mai pus antrenorul lui West Ham.

În următoarea rundă din Premier League, Adama Traore va înfrunta chiar fosta sa echipă. Fulham - West Ham se joacă miercuri, de la ora 21:30, în direct pe VOYO.

VIDEO Rezumat Liverpool - West Ham 5-2

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO
Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO
ULTIMELE STIRI
Jefte Betancor, călăul lui Real Madrid cu ani buni în România, dezvăluiri șocante: "Eram dependent de jocuri de noroc și alcool"
Jefte Betancor, călăul lui Real Madrid cu ani buni în România, dezvăluiri șocante: "Eram dependent de jocuri de noroc și alcool"
Campioana mondială June Krogh va juca în Liga Florilor! Meciurile se văd pe VOYO și Pro Arena
Campioana mondială June Krogh va juca în Liga Florilor! Meciurile se văd pe VOYO și Pro Arena
Ce se întâmplă pe șantierul noului stadion Dinamo: ”Acces blocat”
Ce se întâmplă pe șantierul noului stadion Dinamo: ”Acces blocat”
În ce țară a ajuns acum Danu Spătaru, trecut și pe la Dinamo
În ce țară a ajuns acum Danu Spătaru, trecut și pe la Dinamo
Qatar dă lovitura lunii de sub bombe: vedeta din Premier League a semnat!
Qatar dă lovitura lunii de sub bombe: vedeta din Premier League a semnat!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
E gata! Inter îi decide oficial viitorul lui Cristi Chivu în următoarele săptămâni! Anunț important venit din Italia

E gata! Inter îi decide oficial viitorul lui Cristi Chivu în următoarele săptămâni! Anunț important venit din Italia

Gigi Becali a început reconstrucția la FCSB: ”E gata, am făcut deja primul transfer”

Gigi Becali a început reconstrucția la FCSB: ”E gata, am făcut deja primul transfer”

Contract pe viață la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: „M-a costat două milioane”

Contract pe viață la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: „M-a costat două milioane”

Gigi Becali, întrebat frontal: ”De ce nu îți iei antrenor valoros și să fii tu patron?”

Gigi Becali, întrebat frontal: ”De ce nu îți iei antrenor valoros și să fii tu patron?”

Gigi Becali a trecut de la vorbe la fapte! Primele măsuri concrete după ce FCSB a ratat play-off-ul: ”Asta pun la punct!”

Gigi Becali a trecut de la vorbe la fapte! Primele măsuri concrete după ce FCSB a ratat play-off-ul: ”Asta pun la punct!”

Real Madrid, șoc total în La Liga! Barcelona e în culmea fericirii

Real Madrid, șoc total în La Liga! Barcelona e în culmea fericirii



Recomandarile redactiei
Variantă pentru națională? Românul "cu adevărat neobosit" care joacă meci de meci într-un campionat de top
Variantă pentru națională? Românul "cu adevărat neobosit" care joacă meci de meci într-un campionat de top
Ce se întâmplă pe șantierul noului stadion Dinamo: ”Acces blocat”
Ce se întâmplă pe șantierul noului stadion Dinamo: ”Acces blocat”
România „tipărește“ bani prin fotbal: UEFA a publicat suma exactă produsă de cluburile noastre
România „tipărește“ bani prin fotbal: UEFA a publicat suma exactă produsă de cluburile noastre
Victor Pițurcă îl vrea la FCSB: ”Gigi are nevoie de el. Ar fi extrem de important”
Victor Pițurcă îl vrea la FCSB: ”Gigi are nevoie de el. Ar fi extrem de important”
Qatar dă lovitura lunii de sub bombe: vedeta din Premier League a semnat!
Qatar dă lovitura lunii de sub bombe: vedeta din Premier League a semnat!
Alte subiecte de interes
Ofertă pentru Adama Traore: ”Vom încerca să-l avem”
Ofertă pentru Adama Traore: ”Vom încerca să-l avem”
Barcelona a luat decizia finală în privința lui Adama Traore! Planul catalanilor
Barcelona a luat decizia finală în privința lui Adama Traore! Planul catalanilor
Au bătut palma pentru transferul lui Niclas Fullkrug! 27 de milioane de euro + bonusuri
Au bătut palma pentru transferul lui Niclas Fullkrug! 27 de milioane de euro + bonusuri
David de Gea, rivalul lui Manchester United în Premier League? Echipa la care ar putea ajunge portarul iberic
David de Gea, rivalul lui Manchester United în Premier League? Echipa la care ar putea ajunge portarul iberic
Nottingham Forest a anunțat numele noului antrenor, deja al treilea în acest sezon!
Nottingham Forest a anunțat numele noului antrenor, deja al treilea în acest sezon!
West Ham, dezastru istoric în Premier League după un nou eșec acasă!
West Ham, dezastru istoric în Premier League după un nou eșec acasă!
CITESTE SI
Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

stirileprotv Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

protv Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

stirileprotv Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

stirileprotv 28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!